$79.50+0.1487.10+0.37
3 часа назад

Погибла актриса дубляжа, голосом которой говорили Кирстен Данст и Джулия Робертс

Уралинформбюро

Из жизни ушла актриса дубляжа Елена Шульман, голосом которой говорили многие западные кинозвезды. Как рассказали в студия перевода, озвучки и дубляжа Red Head Sound, случилось это в результате ДТП, передает "Уралинформбюро".

Погибла известная актриса дубляжа
Фото:  1РегУралинформбюро 1РегУралинформбюро

"По предварительным данным, ее сбил автобус прямо на остановке. У всех в голове не укладывается, что это произошло. А завтра, к слову, 10 апреля, Елена могла бы отпраздновать свой 54-й день рождения", – рассказали в студии.

Официального заявления от ГИБДД или других ведомств по поводу инцидента пока нет.

Стоит отметить, голосом Елены Шульман в российском дубляже говорят многие известные актрисы, в их числе Кирстен Данст, Джулия Робертс и Моника Беллуччи.

Актеры,Елена Шульман,Джулия Робертс,Моника Беллуччи,ГИБДД,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий