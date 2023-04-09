Погибла известная актриса дубляжа

Из жизни ушла актриса дубляжа Елена Шульман, голосом которой говорили многие западные кинозвезды. Как рассказали в студия перевода, озвучки и дубляжа Red Head Sound, случилось это в результате ДТП, передает "Уралинформбюро".
"По предварительным данным, ее сбил автобус прямо на остановке. У всех в голове не укладывается, что это произошло. А завтра, к слову, 10 апреля, Елена могла бы отпраздновать свой 54-й день рождения", – рассказали в студии.
Официального заявления от ГИБДД или других ведомств по поводу инцидента пока нет.
Стоит отметить, голосом Елены Шульман в российском дубляже говорят многие известные актрисы, в их числе Кирстен Данст, Джулия Робертс и Моника Беллуччи.