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1 час назад

Актёр Том Харди выиграл матч по бразильскому джиу-джитсу

Чемпионат.com

45-летний актёр Том Харди, наиболее известный по лентам «Воин», «Безумный Макс», «Веном» и «Тёмный рыцарь: Возрождение легенды», недавно стал победителем в матче по бразильскому джиу-джитсу, который проходил в Испании.

Харди стал чемпионом бразильского рукопашного боя
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

В схватке Харди встретился с оппонентом, который поймал его на гильотину. Но актёр смог выбраться из тяжёлого положения, впоследствии успешно проведя треугольник ногами. О победе сообщило издание MiddleEasy. Ролик с боем уже просочился в Сеть.

Видео доступно на YouTube-канале BJJDivision. Права на видео принадлежат BJJDivision.

Осенью прошлого года одержал победу в британском чемпионате по бразильскому джиу-джитсу, который проходил в городе Милтон-Кинс. Этот турнир — один из серии подобных соревнований, вырученные средства с которого идут на помощь военнослужащим, ветеранам и работникам экстренных служб.

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