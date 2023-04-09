Харди стал чемпионом бразильского рукопашного боя

В схватке Харди встретился с оппонентом, который поймал его на гильотину. Но актёр смог выбраться из тяжёлого положения, впоследствии успешно проведя треугольник ногами. О победе сообщило издание MiddleEasy. Ролик с боем уже просочился в Сеть.

Осенью прошлого года одержал победу в британском чемпионате по бразильскому джиу-джитсу, который проходил в городе Милтон-Кинс. Этот турнир — один из серии подобных соревнований, вырученные средства с которого идут на помощь военнослужащим, ветеранам и работникам экстренных служб.