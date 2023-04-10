Актер Мартынов о новом сезоне «Универа»: «Скоро начнутся съемки»

Александр Мартынов – российский актер театра и кино, сыгравший роль Валентина Будейко в сериале «Универ», а также в сериалах «Ментовские войны – 7», «Майор полиции», «Улицы разбитых фонарей – 4» и других. В интервью «ФедералПресс» Мартынов рассказал, кого он хотел бы сыграть в кино, планирует ли покорить Голливуд и когда начнутся съемки нового сезона «Универа».

Фото: ФедералПресс ФедералПресс

Александр, подскажите, пожалуйста, какую роль вы мечтаете сыграть в кино?

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— Главный критерий – чтобы роль была с развитием, чтобы персонаж был объемным, интересным. Интересно было бы сыграть какого-нибудь плохого героя или того, кто внешне выглядит приличным, а на деле оказывается страшным мерзавцем.

Вам не обидно, что вас в большинстве случаев ассоциируют с героем Валентина Будейко из сериала «Универ»?

— Нет, конечно. Это повод гордиться, что я отлично справился с этой ролью, сделал персонажа, который стал таким запоминающимся. И вместе с авторами этого персонажа, авторами сериала мы вошли в историю телеканала ТНТ. Никаких обид здесь и не должно быть. Это работа. Надеюсь, в скором времени я смогу проявить себя в других ролях и меня уже не будут ассоциировать только с этим персонажем. Я в себя верю.

Недавно в интервью вы сказали, что в скором времени на телеэкраны вернется «Универ. Новая общага». Начались ли уже съемки? Кто из старых актеров сериала продолжит участвовать в проекте?

— Съемки еще не начались. Начнутся в скором времени. Но я никакой информацией не имею права делиться. Кто будет участвовать, что будет конкретно – ничем я не имею права делиться.

Сложно ли вам было сработаться с Анной Хилькевич? Вы дружите в реальной жизни?

— С Анной Хилькевич мы нашли общий язык и подружились с первого дня. И до сих пор дружим и поддерживаем друг друга во всех наших начинаниях помимо актерской профессии. И, кстати, благодаря Анне Хилькевич я оказался в Insight People (продюсерский центр. – Прим. ред.), резидентом которого я стал.

Расскажите, какие новые проекты с вашим участием ждать в 2023 году?

— В 2023 году кинопроектов у меня пока нет. Но у меня масса педагогической работы, преподавательской деятельности по актерскому мастерству. В рамках Insight People я провожу мастер-классы, езжу по регионам, делюсь опытом и обучаю блогеров навыкам актерского мастерства.

Хотели бы вы покорить Голливуд или вы хотите играть только в России?

— Когда-то я собирался покорять Голливуд. Ставил очень конкретную цель, подтягивал язык, узнавал конкретику по поводу проживания в Лос-Анджелесе, проводил опросы русских актеров, которые там уже живут, трудятся и строят карьеру. Но сопоставив все факторы, и финансовые в первую очередь, я понял, что это не совсем моя история. Хотя, конечно же, было интересно поучаствовать в кинопроизводстве тех студий, которые уже больше ста лет занимаются этим бизнесом. Просто как часть моего профессионального роста это было бы полезно. Но на данный момент я туда не собираюсь. Я в России и развиваю свою карьеру здесь.

Кого из российских актеров вы считаете мастером своего дела?

Вы сейчас получаете образование по психологии. Как вы к этому пришли?