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2 часа назад

Умерла актриса из сериала "Четыре танкиста и собака" Ася Ламтюгина

Российская Газета

Ушла из жизни Ася Ламтюгина, польская актриса театра, кино и ТВ, режиссер и писательница. Артистка скончалась в возрасте 82 лет, передают СМИ страны.

Умерла актриса из сериала "Четыре танкиста и собака" Ася Ламтюгина
Фото: Российская газетаРоссийская газета

Ламтюгина родилась 8 ноября 1940 года в Жарах. В 1964 году дебютировала на театральной сцене, чуть позже - на экранах, в культовых "Четырех танкистах и собаке". Далее - Ирена в "Финише" и Анна в "Пасхе" (обе роли - главные женские), "Шрам", "Штрих", "Пан Тадеуш", "Пацаны не плачут", так далее.

Сотрудничала с Teatr Ziemi Pomorskiej w Grudziądzu, варшавскими театрами "Рампа" и Государственным еврейским театром имени Эстер-Рохль и Иды Каминьских, Театром имени Венгерки в Бялыстоке, Театром имени Норвида в Еленя Гура, рядом других.

Адаптировала для сцены романы Достоевского "Преступление и наказание" и "Братья Карамазовы", автор пьес "Пёс" и "Стол со сломанными ножками" и романа "Исповедь любовницы", опубликованного в 1992-м.

Сын - актер и режиссер Олаф Любашенко.

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