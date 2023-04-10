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1 час назад

Актер Алексей Барабаш пережил два инсульта из-за неудачного массажа

Катерина Саломе

45-летний актер Алексей Барабаш поделился своей историей о походе к мануальному терапевту. Своим опытом, который едва не кончился трагедией, он рассказал в передаче "Звезды сошлись" на канале НТВ.

Барабаш пережил два инсульта из-за неудачного массажа
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Барабаш рассказал, что из-за чрезмерной нагрузки на шею и спину начал чувствовать дискомфорт и поэтому обратился к специалисту, чтобы записаться на массаж. Однако на следующий день после процедуры у актера возник половинчатый паралич и «обвисла» правая часть лица.

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«Я безумно испугался, звоню своей девушке, говорю: "Приходи". Она приходит, у меня начинается второй приступ, я начинаю говорить с ней на каком-то инопланетном языке», — поделился артист.

По словам актера, в результате медобследования выяснилось, что во время массажа была повреждена его сонная артерия. Это и стало причиной двух инсультов. К счастью, Барабашу удалось восстановиться после пережитых приступов.

Ранее мы писали о том, как проходит реабилитация после инсульта.

Актеры,Алексей Барабаш,
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