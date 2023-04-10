Лучшие из лучших: самые красивые российские актрисы

Российские девушки считаются самыми красивыми в мире. Но, а что, если мы выберем самых красивых актрис современности. Приготовьтесь насладиться блистательными и великолепными девушками творческой профессии.
В начале своего актерского пути актрисе предлагали только второстепенные роли. Сейчас же мы можем увидеть ее в таких картинках, как: «Идентификация», «Триггер», «Аврора», «Happy end» и другие. Многие режиссеры называют ее восходящей звездой, но Лена не собирается останавливается в актерском мастерстве и также работает моделью.
Агата известна телезрителям еще одной из первой главной роли в ее карьере в сериале «Закрытая школа». Благодаря своим латвийским корням у девушки необычная и яркая внешность. Сейчас Агата продолжает активно сниматься в кино и различных ТВ-шоу, а также радовать подписчиков новыми фотографиями в социальных сетях.
Юлия является одной из ведущих актрис театра имени Моссовета. Актриса умело перевоплощается в любую роль, чем поражает не только зрителей, но продюсеров и режиссеров. Ее участие в спектакле «Чайка. Эскиз» было отмечено номинацией на театральную премию «Золотая маска». Первая роль в большом кино у Хлыниной была в драме «Последняя минута». Одна из последних картин с участием актрисы «КрисТина».
Уже в детстве Стася знала, что хочет блистать на сцене. В школьные годы актриса посещали уроки в Театре-студии «Рампа». Впервые актриса появилась на телеэкранах после первого курса обучения в школе-студии МХАТ. Потом Милославскую можно было увидеть в таких фильмах, как: «Пансион», «Рашн Юг», «Огонь», «Совершенно летние», сериал, кстати, снова можно увидеть в эфире на телеканале СТС Love по будням. О своей личной жизни Стася не любит разговаривать, но известно, что она состоит в отношениях с Александром Петровым с 2019 года.
Молодая актриса известна телезрителям по главным ролям в мелодрамах и телесериалах. Благодаря своей милой внешности, Анну часто сравнивают с девушкой с ангельской внешностью. В детстве актриса занималась художественной гимнастикой и даже получила титул кандидата в мастера спорта. Именно там на тренировке девочку заметили режиссеры и пригласили на роль дочери главной героини фильма «Самая красивая». После дебюта Анна решила поступать во ВГИК. Огромную известность девушке принесла роль в сериале «Молодежка». Несмотря на свою внешность Анна признает, что она довольно застенчивый человек. Сейчас Михайловская продолжает активно сниматься в кино и все свободное время проводит с сыном Мирославом.
Известная актриса театра и кино стала популярна среди телезрителей, а также режиссеров после роли в рейтинговом сериале «Интерны». Но еще во время учебы в театральном училище имени Щепкина она играла в популярных фильмах и сериалах. О своей личной жизни актриса не любит говорить. После 8 лет брака с комиком Гариком Харламовым у актрисы осталась дочь Анастасия. Кристина продолжает активно сниматься в кино и играть в театре.