Лучшие из лучших: самые красивые российские актрисы

Российские девушки считаются самыми красивыми в мире. Но, а что, если мы выберем самых красивых актрис современности. Приготовьтесь насладиться блистательными и великолепными девушками творческой профессии.

Фото: Eva.ru Eva.ru

Лена Тронина

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В начале своего актерского пути актрисе предлагали только второстепенные роли. Сейчас же мы можем увидеть ее в таких картинках, как: «Идентификация», «Триггер», «Аврора», «Happy end» и другие. Многие режиссеры называют ее восходящей звездой, но Лена не собирается останавливается в актерском мастерстве и также работает моделью.

Агата Муцениеце

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Агата известна телезрителям еще одной из первой главной роли в ее карьере в сериале «Закрытая школа». Благодаря своим латвийским корням у девушки необычная и яркая внешность. Сейчас Агата продолжает активно сниматься в кино и различных ТВ-шоу, а также радовать подписчиков новыми фотографиями в социальных сетях.

Юлия Хлынина

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Юлия является одной из ведущих актрис театра имени Моссовета. Актриса умело перевоплощается в любую роль, чем поражает не только зрителей, но продюсеров и режиссеров. Ее участие в спектакле «Чайка. Эскиз» было отмечено номинацией на театральную премию «Золотая маска». Первая роль в большом кино у Хлыниной была в драме «Последняя минута». Одна из последних картин с участием актрисы «КрисТина».

Стася Милославская

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Уже в детстве Стася знала, что хочет блистать на сцене. В школьные годы актриса посещали уроки в Театре-студии «Рампа». Впервые актриса появилась на телеэкранах после первого курса обучения в школе-студии МХАТ. Потом Милославскую можно было увидеть в таких фильмах, как: «Пансион», «Рашн Юг», «Огонь», «Совершенно летние», сериал, кстати, снова можно увидеть в эфире на телеканале СТС Love по будням. О своей личной жизни Стася не любит разговаривать, но известно, что она состоит в отношениях с Александром Петровым с 2019 года.

Анна Михайловская

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Молодая актриса известна телезрителям по главным ролям в мелодрамах и телесериалах. Благодаря своей милой внешности, Анну часто сравнивают с девушкой с ангельской внешностью. В детстве актриса занималась художественной гимнастикой и даже получила титул кандидата в мастера спорта. Именно там на тренировке девочку заметили режиссеры и пригласили на роль дочери главной героини фильма «Самая красивая». После дебюта Анна решила поступать во ВГИК. Огромную известность девушке принесла роль в сериале «Молодежка». Несмотря на свою внешность Анна признает, что она довольно застенчивый человек. Сейчас Михайловская продолжает активно сниматься в кино и все свободное время проводит с сыном Мирославом.

Кристина Асмус

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