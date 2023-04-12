5 лучших ролей Елены Кориковой

Елена Корикова родилась 12 апреля 1972 года в Тобольске. Ее мама была балериной, а сама девочка еще во время учебы в школе твердо решила, что обязательно станет актрисой.

Фото: Кадр из сериала "Бедная Настя" Кадр из сериала "Бедная Настя"

Окончив школу, Елена уехала покорять Москву и с первого раза поступила во ВГИК, в мастерскую Сергея Соловьева.

Видео дня

Первые роли Корикова сыграла еще будучи студенткой. Всего в ее фильмографии 33 проекта, а еще съемки в клипах поп-звезд, участие в различных телепроектах и работа ведущей. «Рамблер» решил вспомнить самые яркие и знаковые роли актрисы.

«Ха-би-ассы»

Этот фильм Анатолия Матешко стал дебютом Елены Кориковой в кино. Учась только на первом курсе ВГИКа, Корикова исполнила главную роль девушки Маши, которая мечтает побывать на море. Она отправляется в путешествие на юг, когда ее родители уезжают на дачу.

«Три сестры»

В 1994 году Корикова сыграла роль в экранизации пьесы А.П. Чехова «Три сестры», поставленной Сергеем Соловьевым. На экране она перевоплотилась в мечтательную красавицу Ирину, которую запомнили зрители.

«Барышня-крестьянка»

Роль в экранизации произведения другого русского классика принесла Елене Кориковой приз за лучшую женскую роль на фестивале «Киношок» и премию «Ника». Они стали первыми наградами в жизни актрисы. В «Барышне-крестьянке» Корикова сыграла роль Лизы Муромской.

«Бедная Настя»

Невероятная популярность пришла к Елене Кориковой после выхода на экраны сериала «Бедная Настя». Роль крепостной Анны Платоновой сделала Корикову одной из самых узнаваемых в то время российских актрис. Анна живет в доме барона Корфа, который относится к ней, как к родной дочери, и старается развивать ее несомненный актерский талант. Многие даже не догадываются, что девушка — всего лишь крепостная. Ситуацию осложняет то, что в нее влюбляется князь Михаил Репнин, который не знает о ее происхождении. Но и с происхождением Анны, на самом деле, связана тайна.

«Нити любви»