Лучшие фильмы и сериалы с Сэди Синк

Американская актриса прославилась с выходом второго сезона сверхпопулярного сериала “Очень странные дела”. С тех пор она выросла и получила много других, не менее влиятельных ролей.

Фото: Кадр из сериала "Очень странные дела" Кадр из сериала "Очень странные дела"

16 апреля ей исполняется 20 лет. В честь этого редакция “Рамблера” собрала фильмы и сериалы для поклонников юной актрисы.

“Очень странные дела”

Сюжет сериала рассказывает историю подростков, живущих в небольшом американском городе Хоукинсе. В один день там начинают происходить загадочные события и теперь они пытаются выяснить, кто на самом деле за ними стоит.

Говоря о карьере Синк, нельзя не упомянуть этот культовый сериал. Если вы будете смотреть его исключительно из-за актрисы, то начинайте со второго сезона. Сначала она появилась как второстепенный персонаж, а в четвертом сезоне стала ключевым героем. Именно Сэди Синк и ее героиня Макс прочно ассоциируются у поклонников с песней Кейт Буш Running Up the Hill. Не будем спойлерить – дойдете до четвертого сезона и узнаете, почему.

“Кит” (2022)

Фильм рассказывает историю несчастного и одинокого мужчины, который когда-то бросил свою семью ради другой любви. Он знает, что жить ему осталось недолго, поэтому хочет завершить одно дело — помириться со своей дочерью.

Драма стала легендарной благодаря роли Брендана Фрейзера. Актер вернулся в кино и получил за свою роль “Оскар”. С его камбеком ему помогла и Сэди Синк, которая сыграла Элли, дочь главного героя. Стоит отметить, что критики рассмотрели актрису и отметили, что она хорошо справляется с драматическими ролями.

“Дорогая Зои” (2022)