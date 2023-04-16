Лучшие фильмы и сериалы с Сэди Синк

Американская актриса прославилась с выходом второго сезона сверхпопулярного сериала “Очень странные дела”. С тех пор она выросла и получила много других, не менее влиятельных ролей.
16 апреля ей исполняется 20 лет. В честь этого редакция “Рамблера” собрала фильмы и сериалы для поклонников юной актрисы.
Сюжет сериала рассказывает историю подростков, живущих в небольшом американском городе Хоукинсе. В один день там начинают происходить загадочные события и теперь они пытаются выяснить, кто на самом деле за ними стоит.
Говоря о карьере Синк, нельзя не упомянуть этот культовый сериал. Если вы будете смотреть его исключительно из-за актрисы, то начинайте со второго сезона. Сначала она появилась как второстепенный персонаж, а в четвертом сезоне стала ключевым героем. Именно Сэди Синк и ее героиня Макс прочно ассоциируются у поклонников с песней Кейт Буш Running Up the Hill. Не будем спойлерить – дойдете до четвертого сезона и узнаете, почему.
Фильм рассказывает историю несчастного и одинокого мужчины, который когда-то бросил свою семью ради другой любви. Он знает, что жить ему осталось недолго, поэтому хочет завершить одно дело — помириться со своей дочерью.
Драма стала легендарной благодаря роли Брендана Фрейзера. Актер вернулся в кино и получил за свою роль “Оскар”. С его камбеком ему помогла и Сэди Синк, которая сыграла Элли, дочь главного героя. Стоит отметить, что критики рассмотрели актрису и отметили, что она хорошо справляется с драматическими ролями.
Фильм рассказывает о девочке-подростке, которая переживает потерю. С матерью отношения не ладятся, поэтому она решает переехать к своему неблагополучному родному отцу. С ним ее жизнь становится ярче и интереснее, а еще она находит новую любовь.