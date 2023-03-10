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55 минут назад

Звезда сериала "Очень странные дела" Грейс Ван Дин призналась, что продюсер ее домогался

Мира Маркина

Актриса Грейс Ван Дин стала жертвой нежелательного внимания со стороны продюсера сериала "Очень странные дела". Ее слова приводит издание People.

По словам Ван Дин, продюсер нанял девушку, с которой у него были сексуальные отношения, а затем через нее предложил Грейс к ним присоединиться. Актриса отказалась от секса втроем, а затем отменила участие в нескольких других проектах.

Грейс Ван Дин заплакала, когда столкнулась с домогательством, и сообщила о произошедшем руководству. Она считает, что поступила правильно, а коллеги ее поддержали.

В Лондоне поставят спектакль по "Очень странным делам"

Грейс Ван Дин сыграла Крисси Каннингем в четвертом сезоне сериала "Очень странные дела".

Ранее звезду сериала "Уэнсдей" обвинили в изнасиловании.

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