Актриса Грейс Ван Дин стала жертвой нежелательного внимания со стороны продюсера сериала "Очень странные дела". Ее слова приводит издание People.
По словам Ван Дин, продюсер нанял девушку, с которой у него были сексуальные отношения, а затем через нее предложил Грейс к ним присоединиться. Актриса отказалась от секса втроем, а затем отменила участие в нескольких других проектах.
Грейс Ван Дин заплакала, когда столкнулась с домогательством, и сообщила о произошедшем руководству. Она считает, что поступила правильно, а коллеги ее поддержали.
Грейс Ван Дин сыграла Крисси Каннингем в четвертом сезоне сериала "Очень странные дела".