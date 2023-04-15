Фильм Альфреда Хичкока "Психо" вышел на экраны в 1960 году. Неожиданно для всех, картина получила огромный успех, а в 1992 году была внесена в список Национального реестра фильмов и признана бессмертной классикой.

"Психо" получился по-настоящему страшным фильмом о психопате-убийце Нормане Бейтсе. Блогер @Olya_lolya рассказала, что фильм потрепал нервы не только зрителям, но и актерам.

Так, Джанет Ли, игравшая главную роль Мэрин Крейн в фильме, была настолько потрясена съемками, что чуть буквально не сошла с ума. После съемок Джанет стала видеть кошмары, в которых фигурировал Норман Бейтс и его мать. Она даже начала избегать душевых кабинок и бояться гостиничных номеров.

Подробнее о том, как Джанет Ли чуть не сошла с ума после роли в фильме "Психо", смотрите в видео.