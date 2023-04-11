Богатырев признался, что переживает на съемках постельных сцен

"Она (Арнтгольц) удивительно может, так сказать, даже особо не занимаясь, быстро входить в форму. За счет питания, за счет как-то… Она умеет вовремя остановиться. Я ей немножко в этом завидую. У меня так не работает", - рассказал Богатырев.