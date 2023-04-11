Богатырев признался, что переживает на съемках постельных сцен

Актер Марк Богатырев рассказал в беседе с "Пятым каналом", как относится к участию в эротических сценах.
Богатырев признался, что для него сложно целоваться с кем-то в кадре. Артист очень переживает, когда снимается в постельных сценах.
"Но на экране получается хорошо. Это самое главное", - заявил актер.
Богатырев также сообщил, что старается вести активный образ жизни. Какое-то время звезда ежедневно занимался йогой. Сейчас он тренируется по мере возможности.
Актер восхищается своей женой Татьяной Арнтгольц, которая пришла быстро в форму поле родов.
"Она (Арнтгольц) удивительно может, так сказать, даже особо не занимаясь, быстро входить в форму. За счет питания, за счет как-то… Она умеет вовремя остановиться. Я ей немножко в этом завидую. У меня так не работает", - рассказал Богатырев.