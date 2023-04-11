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Джереми Реннер подробно рассказал об ужасающих травмах, полученных в аварии на снегоуборочной машине

Джереми Реннер рассказал об аварии, в которой он едва не погиб. Звезда Marvel во время интервью в своём доме поведал, что он «только вчера встал на ноги». Ведь прошло всего менее трёх месяцев с тех пор, как его сбил снегоуборщик-ратрак весом почти 7 тонн, которым он сам и управлял. Несчастный случай произошёл в его поместье в Неваде, когда актёр покинул движущийся ратрак, в результате чего у него было 30 костей, включая восемь рёбер, правое плечо и колено, а также проколота печень и травмировано лёгкое.

Реннер подробно рассказал об ужасающих травмах, полученных в аварии
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Сначала Реннер скептически относился к жизни после травм. Понимая, что он пережил испытание, актёр задался вопросом, как будет выглядеть его жизнь и тело после выздоровления: «Неужели я просто собираюсь быть похожей на человека мумией, как научный эксперимент?» Джереми рассказал, что написал прощальные записки членам своей семьи в больнице и сказал, что были времена, когда он думал о самом плохом. Тем не менее, сейчас, несмотря на ужасную аварию, Реннер, кажется, находится в отличном настроении: «Я потерял много плоти, крови и костей в этом опыте. Но я был наполнен любовью близких, а сейчас ещё и титаном».

Джереми Реннер дважды номинировался на премию «Оскар»: за лучшую мужскую роль в 2010 году за фильм «Повелитель бури» и за лучшую мужскую роль второго плана за фильм «Город воров».

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