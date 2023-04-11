Два развода и смерть сына: как сложилась жизнь Ирины Безруковой

11 апреля актрисе Ирине Безруковой исполняется 58 лет. Жизнь не единожды преподносила артистке сложные испытания: она дважды разводилась и столкнулась с гибелью сына.

Однако, несмотря на потери, актриса не упала духом и нашла в себе силы начать жизнь с чистого листа.

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Подробнее о судьбе Безруковой – в материале "Рамблера".

Карьера

Свою карьеру в качестве актрисы Ирина начала с ролей в театре. Поначалу она служила в театре драмы Тулы, а выйдя замуж за Игоря Ливанова и переехав в Москву, примкнула к рядом актеров "Табакерки" – театра-студии Олега Табакова.

Вскоре актриса попробовала себя в кино. Главных ролей ей не предлагали, однако она все равно не осталась незамеченной. Так, Ирина сыграла в экранизации романа Вальтера Скотта "Талисман", а также в картинах "Ричард Львиное Сердце" и "Рыцарь Кеннет".

Популярность актриса получила после роли королевы Луизы в сериале "Графиня де Монсоро". В 1999 году вышел один из самых успешных фильмов Ирины "Китайскиiй сервизъ", где также снялись Олег Янковский, Анна Самохина и Сергей Безруков.

Разводы

С первым супругом Игорем Ливановым Ирина познакомилась в Академическом театре драмы имени Максима Горького. На момент знакомства Ливанов был преподавателем, а Ирина студенткой.

Отношения пары развивались стремительно, вскоре они поженились, и в семье родился сын Андрей.

Однако в 1998 году на съемках второй части фильма "Крестоносцы" актриса встретила Сергея Безрукова. Артистка привлекла звезду, и он оставил ей свой номер телефона. Симпатия оказалась обоюдной и вскоре переросла в большую страсть, которая заставила Ирину уйти от Ливанова к Безрукову. Уже в 2000 году артисты поженились.

Сын Ирины остался жить с матерью, а общих детей в браке с Безруковым у нее не появилось. Спустя 14 лет после свадьбы стало известно об изменах Сергея и его внебрачных детях от петербургской певицы Кристины Смирновой.

В 2015 году звезды объявили о расставании. Но причиной развода оказались не внебрачные отпрыски Безрукова, а его увлечение режиссером Анной Матисон.

Смерть сына

Однако разрыв с Безруковым в 2015 году стал не самой большой трагедией для Ирины. Весной того же года скончался ее единственный сын, 25-летний Андрей. СМИ пестрили домыслами о том, что послужило причиной смерти, но двоюродная сестра Андрея, Нина Ливанова, расставила все точки над i.

Ливанова рассказала, что Андрей скончался в результате несчастного случая: он упал и ударился о кафельную плитку, поскользнувшись в ванной.