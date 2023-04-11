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Китайский актёр Чэнь Кунь стал «лицом» британского бренда Burberry

Burberry назвал известного и высокооплачиваемого китайского актёра Чэнь Куня своим новым послом. Представление прошло в рамках международной выставки в Хайнане, который называют китайскими Гавайями, а также местом беспошлинной торговли.

Китайский актёр Чэнь Кунь стал «лицом» британского бренда Burberry
© Inc-news

Бренд выпустил серию снимков с участием Чэня в фирменном трэнче бежевого цвета. Актёр был снят на острове на фоне мангровых зарослей, которые являются природным достоянием здешних мест. Burberry финансирует процесс их восстановления в рамках усилий по сохранению природы.

Кунь выстраивал карьеру в развлекательной индустрии на протяжении 20-и лет. Он снялся в серии блокбастеров, а также в независимых проектах, отмеченных престижными наградами. Вместе с коллегой и близкой подругой Чжоу Сюнь, являющейся послом Chanel, он основал компанию Dome Studio для помощи молодым талантам в китайском шоу-бизнесе.

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