Китайский актёр Чэнь Кунь стал «лицом» британского бренда Burberry
Burberry назвал известного и высокооплачиваемого китайского актёра Чэнь Куня своим новым послом. Представление прошло в рамках международной выставки в Хайнане, который называют китайскими Гавайями, а также местом беспошлинной торговли.
Бренд выпустил серию снимков с участием Чэня в фирменном трэнче бежевого цвета. Актёр был снят на острове на фоне мангровых зарослей, которые являются природным достоянием здешних мест. Burberry финансирует процесс их восстановления в рамках усилий по сохранению природы.
Кунь выстраивал карьеру в развлекательной индустрии на протяжении 20-и лет. Он снялся в серии блокбастеров, а также в независимых проектах, отмеченных престижными наградами. Вместе с коллегой и близкой подругой Чжоу Сюнь, являющейся послом Chanel, он основал компанию Dome Studio для помощи молодым талантам в китайском шоу-бизнесе.