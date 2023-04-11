Китайский актёр Чэнь Кунь стал «лицом» британского бренда Burberry

Burberry назвал известного и высокооплачиваемого китайского актёра Чэнь Куня своим новым послом. Представление прошло в рамках международной выставки в Хайнане, который называют китайскими Гавайями, а также местом беспошлинной торговли.

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Бренд выпустил серию снимков с участием Чэня в фирменном трэнче бежевого цвета. Актёр был снят на острове на фоне мангровых зарослей, которые являются природным достоянием здешних мест. Burberry финансирует процесс их восстановления в рамках усилий по сохранению природы.