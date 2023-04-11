Почему Гурченко пережила травлю после «Карнавальной ночи»

Она стала звездой за один день, а потом столкнулась с ненавистью.

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Фильм «Карнавальная ночь» стал настоящей классикой советского кинематографа, без него не обходится ни один новогодний эфир на протяжении многих лет. Молодая, такая изящная, звонкая и улыбчивая Людмила Гурченко стала настоящей звездой, а потом потеряла славу на десять долгих лет.

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Со второй попытки

Людмила училась в институте и мечтала стать актрисой, она надеялась, что уже в первом фильме сможет проявить все таланты: петь, танцевать, показать, что умеет играть. Картина «Карнавальная ночь» была идеальным вариантом, которого Гурченко так ждала.

Но режиссеру она совсем не понравилась: актриса, по его мнению, много кривлялась и вела себя неестественно. С кастинга Людмила ушла разочарованной, однако вскоре раздался звонок: артистка, которую утвердили, не справлялась с ролью. Людмиле дали второй шанс, на этот раз она его не упустила.

Из студентки в звезду

После премьеры Людмила проснулась не просто знаменитой, она стала кумиром поколения. Девушки мечтали о фигуре, как у Леночки Крыловой, о черном платье и белой муфте, а мужчины грезили о такой очаровательной спутнице. Песню «Пять минут» ждали на каждом концерте. Телефон Гурченко не замолкал, ее приглашали на бесчисленные выступления, поклонники ждали у дома и дверей университета.

Если Людмила пыталась отказаться от выступления, ей намекали, что не гоже задирать нос той, что только что получила славу. И она снова отправлялась на концерт. Летом Гурченко приехала к родителям совершенно без сил, она могла только есть и спать.

Незаконные концерты

Конечно, не все выступления были легальными, за некоторые платили в конвертах. Но о том, что это незаконно, Людмила даже не догадывалась, пока ее не вызвали в редакцию газеты и не пожурили за то, что оплату актриса берет в конвертах. Напуганная Людмила пообещала, что больше не будет так поступать. Но этого было мало, скоро в издании вышла статья об артистах, которые выступают нелегально.

В главной героине все узнали Людмилу. И слава сменилась на ненависть. Почти одномоментно ее перестали приглашать на съемки и концерты, телефон обрывали возмущенные моралисты, а однажды в спину Гурченко на пляже закидали камешками. Кульминация наступила, когда на официальном концерте Людмилу освистали.

А газеты теперь называли ее не молодым дарованием, а легкомысленной актрисой, которая исполняет одинаковые роли. К волне ненависти Гурченко была совершенно не готова, она больше не хотела ни славы, ни денег и чувствовала себя совершенно сломленной.