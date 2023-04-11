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1 час назад

Умерла звезда американских "мыльных опер" Элизабет Хаббард

Российская Газета

Скончалась Элизабет Хаббард, американская актриса кино и ТВ - сериалов и "мыльных опер", в частности, она снималась в суть во всех рекордсменках - "Путеводный свет", "Как вращается мир", "Одна жизнь, чтобы жить".

Умерла звезда американских "мыльных опер" Элизабет Хаббард
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Плюс на счету артистки "На пороге ночи", "Виргинец", "Доктора", "Доктор Маркус Уэлби", "Хорошие времена, плохие времена", "Закон и порядок", "Убойная служба", еще дюжина пунктов.

Хаббард, получившая восемь номинаций на дневную "Эмми" за роль Люсинды Уолш из "Как вращается мир", отошла в минувшие выходные на 90-м году жизни. Об этом сообщил в соцсети ее сын Джереми - без деталей.

Хотя Уолш - ее самый известный образ, две "Эмми" актриса выиграла за другие роли: в шоу "Врачи" и "Дневники первых леди".

Хаббард родилась в Нью-Йорке. Карьеру на ТВ начала в 1962-м с "Путеводного света".

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