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22 минуты назад

Умерла 26-летняя корейская актриса Юнг Чхэ Ёлл

Газета.Ru

Южнокорейская актриса и модель, звезда сериала Netflix "Зомби-детектив" Юнг Чхэ Ёлл умерла в возрасте 26 лет. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на менеджера покойной.

Умерла 26-летняя корейская актриса Юнг Чхэ Ёлл
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Девушку нашли мертвой в ее квартире 11 апреля. Причину смерти актрисы не называют.

"Мы должны сообщить трагическую новость. Чхэ Ёлл покинула нас. Похороны пройдут в узком кругу по желанию семьи, которая переживает это горе сильнее, чем кто бы то ни было другой. Молитесь за Чхэ Ёлл, которая была такой искренней на экране, чтобы она покоилась с миром", - написали представители девушки в социальных сетях.

Актеры,Netflix,
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