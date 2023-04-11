Умерла 26-летняя корейская актриса Юнг Чхэ Ёлл

"Мы должны сообщить трагическую новость. Чхэ Ёлл покинула нас. Похороны пройдут в узком кругу по желанию семьи, которая переживает это горе сильнее, чем кто бы то ни было другой. Молитесь за Чхэ Ёлл, которая была такой искренней на экране, чтобы она покоилась с миром", - написали представители девушки в социальных сетях.