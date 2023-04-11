Боб Оденкерк признался, что не заинтересован в работе с Marvel
Актер Боб Оденкерк в интервью Independent признался, что не видит себя в роли одного из персонажей киновселенной Marvel.
"Мне всегда нравится, когда вещи приземленные, понятные и маленькие по размеру. Не думаю, что я создан для подобного мира. Я создан играть персонажей, которые заставляют вас думать, что этот герой мог бы жить с вами по соседству", - предположил Оденкерк.
Он напомнил, что играл главную роль в боевике "Никто" - его персонажем был отошедший от дел профессиональный убийца. Однако, по мнению Оденкерка, даже этот герой более реален, чем супергерои из фильмов Marvel.