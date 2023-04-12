На фестивале «Алафейская гора» назвали лучшую актрису

В Тобольске в драматическом театре имени Петра Ершова подвели итоги Второго фестиваля современного и актуального кино «Алафейская гора». Он проходил с 28 марта по 1 апреля и показал в конкурсе восемь полнометражных игровых фильмов. Жюри возглавил режиссер, сценарист, продюсер, лауреат российских и международных фестивалей Георгий Шенгелия. А также актриса Анна Чурина и сценарист, киновед Анна Пендраковская. Президентом фестиваля выступил продюсер Сергей Новожилов. Программный директор фестиваля – Александра Жукова.

Фото: Ревизор Ревизор

Всего в рамках этого праздника прошло более 20 мероприятий. Генеральным партнером фестиваля выступила компания СИБУР.

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Жюри присудило Гран-при фильму «Огород» режиссера Ларисы Садиловой. Награда «Лучшая женская роль» была отдана актрисе Валентине Теличкиной за главную роль в этой же картине.

Режиссер фильма-победителя Лариса Садилова вышла на связь с видеообращением и поблагодарила фестиваль:

«Спасибо дорогим тоболякам, гостям фестиваля, уважаемым членам жюри. Очень рада, что фильм «Огород» получил Главный приз фестиваля. Это большая честь для нас. Хочу поздравить всю съемочную группу, и, конечно же, всех наших артистов. Мы очень рады. Спасибо вам большое!».

Председатель жюри Георгий Шенгелия высказал по поводу этого фильма свое мнение: «Мне очень понравился фильм «Огород», но, к сожалению, таких картин очень мало. Картина режиссера Ларисы Садиловой сделана виртуозно даже с точки зрения советской и мировой кинематографии, я бы ее поставил рядом с картинами Георгия Николаевича Данелия и Федерико Феллини. Это очень высокого уровня режиссура и замечательные актёрские работы. Я уверен, что, если такой фильм пустить в прокат, народ на него пойдет, такие фильмы нужны, как воздух»

В этих словах есть истинная правда – фильм «Огород» о простых людях, которые достойны всего самого лучшего в жизни. Эта картина о провинциальных буднях, о том, как сегодня люди выживают в регионах. Огромным подспорьем, конечно, является сельское хозяйство и земельные участки, с которых они кормятся всей семьей. Сюжет сфокусирован на одинокой пенсионерке Зое, которую сыграла Валентина Ивановна. Ее героиню не зря зовут Зоя, потому что Зоя с греческого переводится, как - Жизнь. Именно Зоя, дает жизненные импульсы всему к чему прикасается. Она не сидит без дела, не жалуется на судьбу, не ропщет, она борется с трудностями, как может. Зоя – это символ современной русской женщины, которая взвалила все тяготы жизни на свои хрупкие плечи. У неё двое детей, ради которых она готова пахать на своём огороде, мириться со всеми трудностями и не жаловаться. Она не только не жалуется, но и смотрит в будущее с надеждой, потому что по-другому быть не может. Как оказалось, роль главной героини писалась специально для актрисы Валентины Теличкиной.

«Это кино про то, что человек до смерти остается молодым, мечтает о любви, – сказала однажды в одном интервью Валентина Теличкина. - Мне очень дорога моя героиня Зоя. Женщина этого типа одинакова во все времена. Она принимает жизнь такой, какая она есть, не перекладывает на других свои несчастья, сохраняет достоинство в нелегких обстоятельствах. Она хозяйка своей жизни! По моим наблюдениям, судьба помогает тем, кто не жалуется. Но моя героиня решает трудную для себя задачу: кто на первом плане – дети или ее личная вспыхнувшая возможность»

Невероятное удовольствие зритель получает от блистательной игры народной артистки в этом фильме. В немногословной картине присутствуют красивые и поэтические образы, многое к недосказанному добавляют аллегорические сны главной героини. Не обязательно все надо говорить зрителю- он сам все поймет… Ярко и наглядно передана атмосфера российской провинции, артисты почти ничего не играют, они просто живут в кадре. Отсюда кино – дышит, пульсирует, каждая сцена отдается отзвуком в душе. Надо отдать должное, что все артисты, которые снимались в этом фильме – самобытны. Здесь нет ни одного штампа!

Радостно, что после премьеры фильма «Огород» к дебютанту в большом кино — артисту Юрию Кутафину, который сыграл одну из главных ролей, сразу несколько режиссёров предложили роли в своих проектах. У актера весьма интересный типаж, и огромный нерастраченный творческий потенциал.

Хочется отметить, что режиссер Садилова удачно подобрала всех актеров на роли, там каждый персонаж на своем месте. Также невероятно интересная работа получилась у актрисы Ольги Лапшиной. Она сыграла младшую сестру главной героини, потерянную в жизни женщину, с большими претензиями к окружающим. У Лапшиной с Теличкиной получилось самое настоящее психологическое противостояние. Так часто случается, когда близкие люди друг друга любят, но жить вместе им сложно. А уж если старшая сестра Зоя осмелиться в своем возрасте помечтать о счастье, и кого-то полюбить, то тут и вовсе чужая радость невыносима. Смотреть на психологическую дуэль двух «сестер» в этом фильме очень интересно, потому что сыграно немногословно, в картине нет истерик, надрывных криков и скандалов. Некоторые сцены актеры играют практически молча! Что делает огромную честь режиссерскому таланту Ларисы Садиловой. Сегодня на фоне крикливого, суетного кино - эту картину можно назвать настоящим шедевром современного кинематографа. Не удивительно, что многие актеры мечтают получить заветную роль у Садиловой.

«То, как работает Лариса Садилова, приятное исключение, – делится своим мнением о режиссере Валентина Теличкина. - Она понимает, как важны репетиции, паузы перед командой «Мотор! Камера!», которые дают возможность все выяснить, найти оптимальный вариант, договориться. Это совершенно забытая манера съемки. Думаю, это школа Сергея Герасимова, у которого Лариса училась. Я очень люблю ее фильмы. Однажды пришла в Дом кино на картину «С любовью. Лиля». После фильма вышла режиссер – очаровательная, хрупкая женщина, Лариса Садилова. Я тогда подумала: хорошо бы она меня пригласила сниматься. У меня так бывает в жизни: стоит пронзительно пожелать чего-то и забыть, как через какое-то время оно случается!»