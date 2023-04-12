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1 час назад

Стоянов оценил работу Ивлеевой в сериале «Монастырь»

Popcake.tv

Настя Ивлеева в прошлом году получила роль в сериале Александра Молочникова «Монастырь». Блогер смогла заявить о себе и даже решила продолжить путь актрисы.

Стоянов оценил работу Ивлеевой в сериале «Монастырь»
Фото: Popcake.tvPopcake.tv

Звезду хвалили многие известные артисты и режиссеры. Не остался в стороне и Юрий Стоянов, которому понравилась работа Насти.

В разговоре с POPCAKE актер рассказал о том, как относится к сериалу и в целом в молодому поколению, которое все чаще пробивается в кино.

«В каком кино какие блогеры заявили о себе мощно, кроме сериала «Монастырь» и Насти Ивлеевой, которая замечательно там сыграла? Просто очень точное попадание. Я прошу всех помнить, что это профессия. И одиночные удачи за счет органичности — можно проскочить один раз. Но это профессия, и ей надо учиться. Эта свобода — она одноразовая», — заявил Юрий.

Стоянов подчеркнул, что сейчас блогеры намного свободнее, чем люди его поколения. Они учились этому, а ребята уже приходят в кино без зажимов и быстро раскрепощаются перед камерой. Однако это не всегда будет работать.

Актеры,Юрий Стоянов,Александр Молочников,
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