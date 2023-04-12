Стоянов оценил работу Ивлеевой в сериале «Монастырь»

«В каком кино какие блогеры заявили о себе мощно, кроме сериала «Монастырь» и Насти Ивлеевой, которая замечательно там сыграла? Просто очень точное попадание. Я прошу всех помнить, что это профессия. И одиночные удачи за счет органичности — можно проскочить один раз. Но это профессия, и ей надо учиться. Эта свобода — она одноразовая», — заявил Юрий.