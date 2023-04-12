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22 минуты назад

Актрисы из сериала Федора Бондарчука озвучили рассказы писательниц Серебряного века

Российская Газета

К выходу сериала "Актрисы" Федора Бондарчука книжный сервис Букмейт выпустил аудиокнигу "Актрисы читают: Век женщин". Это сборник рассказов русских писательниц второй половины XIX - начала XX века, чьи произведения сегодня вспоминают не часто.

Актрисы озвучили рассказы писательниц Серебряного века
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

В проект вошли тексты Лидии Чарской, Елены Гуро, Анны Мар, Анастасии Вербицкой, Изабеллы Гриневской, Лидии Зиновьевой-Аннибал, Нины Петровской и Евдокии Нагродской. Составительницей сборника выступила филолог, докторант Тартуского университета Мария Нестеренко.

Рассказы звучат в исполнении Елены Николаевой, Анны Невской и Полины Пушкарук.

- Каждый рассказ в этом сборнике хорош по-своему, особенно мне понравился "Любовь". Очень атмосферно и эмоционально написан, читая его, я словно смотрела фильм.

Женщин-авторов того времени не так много, и важно заново открывать их для читателей, показывать женский взгляд на события многолетней давности, на атмосферу Серебряного века. Женщинам необходимо признание. Им непросто доказывать свою состоятельность в том или ином деле - особенно на фоне стереотипов, бытующих в обществе. В наш век с этим немного проще, но предвзятое отношение к женщинам, на мой взгляд, так никуда и не делось, - считает актриса Анна Невская.

Актеры,Любовь,Анна Мар,Полина Пушкарук,Елена Гуро,Нина Петровская,Лидия Чарская,Анна Невская,Елена Николаева,Федор Бондарчук,
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