Актрисы озвучили рассказы писательниц Серебряного века

Женщин-авторов того времени не так много, и важно заново открывать их для читателей, показывать женский взгляд на события многолетней давности, на атмосферу Серебряного века. Женщинам необходимо признание. Им непросто доказывать свою состоятельность в том или ином деле - особенно на фоне стереотипов, бытующих в обществе. В наш век с этим немного проще, но предвзятое отношение к женщинам, на мой взгляд, так никуда и не делось, - считает актриса Анна Невская.