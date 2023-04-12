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Умер актер из "Вакантного места" и "Сделано в Италии" Сандро Пансери

Скончался итальянский актер Сандро Пансери - артист стал известен еще подростком, после своей дебютной роли: в 1961-м он сыграл в драме Эрманно Ольми "Вакантное место". Лента стала победителем Венецианского МКФ.

Умер актер из "Вакантного места" и "Сделано в Италии"
© Российская Газета

Как сообщает FanPage.it, Пансери умер в возрасте 78 лет. Причина не названа.

Отмечено, что артистическая карьера Пансери, начавшаяся многообещающе, закончилась быстро - он снялся в картине "От субботы до понедельника", знаменитой комедии с Альберто Сорди "Сделано в Италии", какое-то время выступал в театре, но после оставил искусство и предпочел развиваться в формате менеджера супермаркетов.

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