Актер Педро Паскаль заявил, что готов к смерти своего персонажа в сериале The Last of Us, если сценаристы будут следовать оригинальному сюжету видеоигры. Подробностями артист поделился в интервью Esquire.

Так, в видеоигре персонаж Паскаля Джоэл умирает от рук дочери убитого им хирурга в конце первого сезона. По словам актера, нет смысла следовать оригинальному сюжету, чтобы потом от него отклониться.

Британская актриса Белла Рамзи, партнер Паскаля по сериалу, в свою очередь, отметила, что вряд ли сможет смириться со смертью его героя:

"Если это произойдет, то не знаю, готова ли я к этому эмоционально".