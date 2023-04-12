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1 час назад

Актер Педро Паскаль заявил, что готов к смерти своего героя в сериале The Last of Us

Мария Иглина

Актер Педро Паскаль заявил, что готов к смерти своего персонажа в сериале The Last of Us, если сценаристы будут следовать оригинальному сюжету видеоигры. Подробностями артист поделился в интервью Esquire.

Так, в видеоигре персонаж Паскаля Джоэл умирает от рук дочери убитого им хирурга в конце первого сезона. По словам актера, нет смысла следовать оригинальному сюжету, чтобы потом от него отклониться.

Раскрыта дата премьеры второго сезона The Last of Us

Британская актриса Белла Рамзи, партнер Паскаля по сериалу, в свою очередь, отметила, что вряд ли сможет смириться со смертью его героя:

"Если это произойдет, то не знаю, готова ли я к этому эмоционально".

Ранее поцелуй с зомби из The Last of Us выдвинули на MTV Movie Awards.

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