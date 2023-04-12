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Звезда "Все везде и сразу" принесла статуэтку "Оскар" на могилу своего отца

Малазийская оскароносная актриса Мишель Йео опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) две фотографии. На одной из них мать актрисы держит в руках статуэтку «Оскар», а на другой запечатлен трофей возле могилы ее отца.

Звезда "Все везде и сразу" принесла "Оскар" на могилу отца
© Газета.Ru

«Привезла мистера «О» домой. Без любви, доверия и поддержки моих родителей, меня бы здесь не было сегодня. Сильно люблю», — написала актриса.

Известно, что мать Йео была первым человеком, которому позвонила актриса после победы на «Оскаре».

Мишель Йео победила на 95-й церемонии вручения «Оскара» в номинации «Лучшая женская роль» за фильм режиссеров Дэна Квана и Дэниэла Шайнерта «Все везде и сразу». Сама лента удостоилась главной победы фестиваля — «Лучший фильм года». Конкуренцию Йео составили Кейт Бланшетт (картина «Тар»), Мишель Уильямс («Фабельманы»), Андреа Райзборо («Лесли») и исполнительница роли Мэрилин Монро в картине «Блондинка» Ана де Армас.

Ранее опубликовали видео 1984 года с юной Мишель Йео на конкурсе красоты в Австралии. В сети предположили, что именно там ее заметил Джеки Чан, родители которого жили в Австралии с 1960-х.

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