Звезда "Все везде и сразу" принесла "Оскар" на могилу отца

Малазийская оскароносная актриса Мишель Йео опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) две фотографии. На одной из них мать актрисы держит в руках статуэтку «Оскар», а на другой запечатлен трофей возле могилы ее отца.

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«Привезла мистера «О» домой. Без любви, доверия и поддержки моих родителей, меня бы здесь не было сегодня. Сильно люблю», — написала актриса.

Известно, что мать Йео была первым человеком, которому позвонила актриса после победы на «Оскаре».