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2 часа назад

Юлия Пересильд согласилась рассмотреть идею Эрнста снять "Вызов 2" на Луне

Газета.Ruиещё 4

Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст на премьере фильма «Вызов» заявил, что команда готова заняться производством второй части картины. Об этом пишет РИА Новости.

Пересильд согласилась рассмотреть идею Эрнста снять "Вызов 2" на Луне
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Мы готовы снимать «Вызов-2», — подчеркнул Эрнст.

Он также выразил мнение, что главную роль может вновь сыграть актриса Юлия Пересильд. Эрнст также отметил, что действие сиквела может проходить на Луне, учитывая активное развитие лунной программы в России. Пересильд же в ответ на подобные рассуждения заявила, что готова рассмотреть идею Эрнста об ее участии во второй части «Вызова».

«Посмотрим. Это надо обсудить», — отметила актриса.

Драма Клима Шипенко «Вызов» о хирурге, отправившемся на МКС для спасения космонавта (Юлия Пересильд), выйдет в прокат 20 апреля. В одной из ролей снялся летчик-космонавт и герой России Олег Новицкий. Съемки фильма Клима Шипенко частично проходили на борту Международной космической станции (МКС).

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