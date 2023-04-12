Пересильд согласилась рассмотреть идею Эрнста снять "Вызов 2" на Луне

Он также выразил мнение, что главную роль может вновь сыграть актриса Юлия Пересильд. Эрнст также отметил, что действие сиквела может проходить на Луне, учитывая активное развитие лунной программы в России. Пересильд же в ответ на подобные рассуждения заявила, что готова рассмотреть идею Эрнста об ее участии во второй части «Вызова».