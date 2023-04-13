Режиссер «Легенды 17» поделился подробностями о сотрудничестве с Каас

По его словам, артистка должна была сыграть роль американской звезды Греты в недавно вышедшем в прокат фильме «Нюрнберг», режиссером которого также выступил Лебедев. Он уточнил, что с Каас проводились переговоры и даже был подписан контракт. Но во время подготовки к съемкам случилась пандемия коронавируса, из-за чего участие зарубежной актрисы в съемках фильма пришлось отменить.