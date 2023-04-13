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Режиссер «Легенды 17» поделился подробностями о сотрудничестве с Патрисией Каас

Подробностями о сотрудничестве с известной французской эстрадной певицей и актрисой Патрисией Каас поделился в интервью «Мосленте» российский режиссер, снявший громкие фильмы «Легенда №17» и «Экипаж» Николай Лебедев.

Режиссер «Легенды 17» поделился подробностями о сотрудничестве с Каас
© Мослента

По его словам, артистка должна была сыграть роль американской звезды Греты в недавно вышедшем в прокат фильме «Нюрнберг», режиссером которого также выступил Лебедев. Он уточнил, что с Каас проводились переговоры и даже был подписан контракт. Но во время подготовки к съемкам случилась пандемия коронавируса, из-за чего участие зарубежной актрисы в съемках фильма пришлось отменить.

В результате эту роль отдали актрисе и певице из Дании Лауре Бах, пояснил Лебедев.

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