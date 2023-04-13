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Звезда "X" и "Перл" Миа Гот снимется в фильме Marvel "Блэйд" с Махершалой Али

Британская актриса Миа Гот, известная по хоррорам Тая Уэста «X» и «Перл», присоединилась к актерскому составу предстоящего кинокомикса Marvel «Блэйд» с Махершалой Али («Зеленая книга», «Лунный свет») в главной роли, передает Deadline со ссылкой на свои источники.

Звезда "X" и "Перл" Миа Гот снимется в фильме Marvel "Блэйд"
© Газета.ру

Отмечается, что на данный момент нет информации ни о сюжете картины, ни о том, кого должна сыграть Гот. В настоящий момент актриса занята на съемках ужастика «Максин», — финальной части трилогии Уэста, а также ведет переговоры об участии в ленте Гильермо дель Торо «Франкенштейн».

Режиссером «Блэйда» назначен Ян Деманж, известный по сериалу «Страна Лавкрафта» и криминальной драме «Белый парень Рик». Он будет снимать ленту по сценарию Майкла Старрбери, который ранее работал над мини-сериалом Авы Дюверней «Когда они нас увидят».

Комиксы о полувампире и охотнике на вампиров Блэйде уже были экранизированы в конце 90-х — начале 00-х. Во всех трех вышедших тогда лентах — «Блэйд», «Блэйд 2» и «Блэйд: Троица» — главного героя играл Уэсли Снайпс.

Впервые о возвращении персонажа на экраны и его включении в киновселенную Marvel было объявлено в 2019 году. Ожидается, что съемки нового «Блэйда» стартуют в мае. Релиз фильма намечен на 6 сентября 2024 года, он станет частью Пятой фазы киновселенной Marvel и выйдет между «Громовержцами» и третьим «Дэдпулом».

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