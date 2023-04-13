Даниил Воробьев: я никогда не считал, что артист — это пластилин

Накануне премьеры сериала "Жить жизнь" в онлайн-кинотеатре Start актер рассказал о том, почему играть отрицательных персонажей интересно

Фото: Кадр из сериала "Безопасность" Кадр из сериала "Безопасность"

В основу сериала, который выходит на видеосервисе 13 апреля, легла одноименная книга Анны Богинской, рассказывающая о токсичных отношениях. По словам продюсера картины Дарьи Мороз, в "Жить жизнь" заложена терапевтическая "антиабьюзивная" пилюля, помогающая распознавать манипуляцию и научиться ей противостоять. В сериале приняли участие Любовь Аксенова, Роман Васильев, Юрий Чурсин, Александра Ребенок, Дарья Мороз.

Видео дня

"Мастера манипуляции" сыграл Даниил Воробьев. Начав свой путь с телесериалов, он добрался до европейских киноплощадок и сыграл одну из главных ролей в фильме, получившем приз Венецианского фестиваля, снимался в авторском кино, работал с голливудскими звездами, а в последнее время все чаще появляется в проектах стриминговых платформ. Криминальный бизнесмен Игорь Белов из "Конца света", харизматичный оперативник Юрий Смирнов из картины "Гром: Трудное детство", хладнокровный Кирилл Разин в сериале "Ваша честь" — Даниил часто играет плохих парней, но делает это на полутонах, так, что за судьбу "злодеев" тоже начинаешь переживать. В интервью ТАСС актер рассказал о своей роли в "Жить жизнь", об отрицательных и положительных героях, о новых работах и о том, как творчество восполняет силы, а стихи превращаются в кино.

Про "Жить жизнь"

— В пресс-релизах сериал "Жить жизнь" называют преемником "Содержанок" (один из самых популярных и рейтинговых проектов Start). Как вы думаете, почему подобрали такое сравнение?

— "Содержанок" и "Жить жизнь" объединяют шоураннеры, наверное, это первое. А второй момент — их объединяет визуальная эстетика, доведенная до очень высокого уровня. Она плотно сделана и она оригинальная.

— То есть драматургически проекты все-таки не похожи? И изнанку жизни элиты в новом сериале мы не увидим, правильно?

— На самом деле там есть изнанка. Если мы берем изнанку как характеристику схожести, то и там и там она есть. Но в "Жить жизнь" она другая, и другое погружение в нее, и другое направление мысли. Там много самобытных вещей.

— Я видела пилотную серию проекта, но ваш герой в ней не появляется. Познакомьте с ним, пожалуйста.

— Его зовут Владислав. Он, как я себе это устанавливаю, бывший работник госструктур. Человек, который знает, что такое манипуляция, знает, что такое владение психикой другого человека, — такая раскачанная в этом смысле машина. И потом он уходит со службы и начинает проявлять себя в обычном социуме. Владислав организовывает закрытый элитный клуб для публики, которая хочет научиться манипулировать. Он объединяет вокруг себя этих людей и обучает пошаговой системе манипуляции, за деньги, естественно.

— Я слышала, что Владислав вдобавок довольно тонкий человек — он играет на фортепиано, читает стихи…

— Да, это тончайший человек. Поскольку он пишет стихи, он поэтически воспринимает мир. И действительно, он дружит с музыкой. С одной стороны, может показаться, что это антураж для его закрытого элитного клуба, но со временем зритель почувствует, что это не фейковая история, а его настоящая суть. Но тут возникнет вопрос — что для Владислава его элитный клуб?

Кадр из сериала "Кошка"

В сериале прозвучат мои стихи. Еще будет классическая музыка — Шопен — и несколько импровизаций, которые мы придумали для проекта. Я специально занимался фортепиано, мне поставили руки, чтобы это было профессионально и реально сыграно в кадре.

— А до этого вы играли на каком-нибудь инструменте?

— Чуть-чуть. Это были джазовые импровизации, хулиганские, в основном в детстве. Я занимался четыре года скрипкой, ходил на сольфеджио, на фортепиано немножко играл, но без техники. Дальше все это забылось. И вот как раз был крутой повод вспомнить. И это воодушевило настолько, что у нас целая композиция придумалась. Она мне нравится, я ее теперь могу играть.

— Вы сказали, что в сериале будут ваши стихи. Написали специально для героя или они у вас были?

— Они были. Но мне показалось, что они подходят контексту самого сценария и атмосфере героя. Они прямо просились туда.

— Может, у вас были еще какие-то интересные находки для этого персонажа? Знаю, что до этого для некоторых своих героев вы придумали специальные словечки, что-то добавляли из личных наблюдений...

— Здесь будет полная трансформация и голоса, и энергии, и слова, и подачи. Это самобытный персонаж. Такой манеры говорить у меня еще не было — она очень выпуклая. Но в кадре она выглядит гармонично. Огромная благодарность Артему Аксененко (режиссер сериала — прим. ТАСС) и Ире Сосновой за то, что они поддержали такое прочтение персонажа. Прямо накануне съемок я вдруг нащупал энергию подачи слова, какой она должна быть. Сначала это показалось too much (слишком), но после первого съемочного дня все поняли, что это очень колоритная штука. И я начал идти в эту сторону. Поэтому очень жду премьеру 13 апреля на Start, мне самому интересно посмотреть, как держит кадр эта энергия, как герой говорит, как вообще его трансформация прошла сквозь сериал.

— Насколько важно актеру проявлять инициативу, предлагать? Как к этому режиссеры относятся?

— По-разному. Для меня это принципиально важно, потому что я подключаюсь как художник. Я никогда не считал, что артист — это пластилин или лишь средство для какого-то художественного замысла. Я полностью за содружество. И поэтому, конечно, круто, когда у артиста есть возможность подключить собственную боль и мировоззрение. Бывает, что команда поддерживает инициативу, а есть режиссеры и продюсеры, для которых это дикость. Я стараюсь держаться первых, потому что это выгодно, это сотворчество.

Про плохих и хороших героев

— Ваши герои разные — среди них и интеллигенты, и бандиты, и богема. При этом большинство из них обладают скорее негативными чертами. Чем вас привлекают отрицательные персонажи?

— Привлекают сложностью характера. Область, о которой мы сейчас рассуждаем, назовем ее "отрицательная энергия", она помогает мне воспринимать реальность более масштабно, на 360 градусов. И мне кажется, что в этой области находится глубина.

Поэтому, если посмотреть внимательно, все отрицательные персонажи, которые выведены мной на экран, они так или иначе стремятся к свету. Это люди, которые находятся в поиске, и их портреты могут быть полезны зрителю. Но в этом году я хотел бы попробовать другую энергию, где можно было бы развернуть перед зрителем положительного героя, пойти от света. И в этом случае, наоборот, интересно посмотреть, на что ложатся его падающие тени.

— Правильно ли я понимаю, что у вас в перспективе уже есть проект, где сыграете положительного героя?

— Один из экспериментов — это проект "Осьминог", который снял Алексей Степанов. Мы работали вместе с замечательным актерским составом — с Марией Мироновой, Анфисой Черных, Сабиной Ахмедовой, Наташей Рудовой. Вот там развернута очень интересная палитра именно положительного героя, который попал в беду. Это моя попытка сделать положительного героя и показать, как он от своей позитивной энергии убегает. Проект, судя по анонсам, выйдет в сентябре.

А еще есть "Кошка" Карена Оганесяна, которая также выйдет на Start. Там мой герой — бандит, и вы, наверное, скажете, что он отрицательный персонаж. Но это основа. То, как он проходит события в сценарии, говорит, что перед нами абсолютно положительный портрет. Нонсенс. Он соткан из потерь. Человек является эквивалентом мужественности — он может взять ответственность на себя, стать опорой. Безусловно, он хулиган, бандит. Но человек, который умеет любить, — это отрицательный персонаж?

— Зависит, конечно, от контекста. Но в целом умение любить можем записать ему в плюсы. Даниил, а есть ли у вас роль мечты?

— Мне бы хотелось показать себя и попробовать себя в байопике. Например, мне очень симпатичен Бродский. И портрет его, мне кажется, до сих пор отчетливо не выводили. У меня есть амбиция, очень большая, воплотить на экране этого человека. А еще, конечно, привлекает Достоевский и его планета. Это тоже в контексте байопика было бы интересно сделать.

У меня нет каких-то знаете: "Я хочу сыграть Гамлета!" Потому что на самом деле эту сложность, которую артист предполагает, говоря, что он будет играть Гамлета, можно сыграть где угодно.

— А вы не думали о режиссуре?

— Иногда приходят предложения, но пока что я сконцентрирован на другом. Хотя я рассматриваю несколько предложений от одной компании, где мне предлагают дебют. Но так пока складываются графики, что там вилку не воткнуть. Но я знаю точно, что, как только я приду к этой мысли, это 100% произойдет.

Про съемки в западном кино и сериалах

— Вы снимались в четырех зарубежных проектах?

— Сейчас пятый будет. Кстати, он представлен в этом году на ММКФ. Называется Follia — это дебютное кино французского режиссера Шарля Герена Сюрвиля. Мы снимали на Сицилии, это история про шизофрению.

— Кого вы там играете?

— Я играю несколько персонажей — несколько ипостасей главного героя. И сам являюсь главным героем. Для меня это будет сюрприз, потому что до конца кино я еще не смотрел. То есть я не знаю, в какую сторону повернул режиссер эту картину. Но то, что фильм прозвучит на Московском кинофестивале и представлять его приедет продюсер Анита Чу, очень круто.

— Как вам удается в условиях, когда западное кино уходит из России, продолжать самому в нем сниматься?

— А это остатки сладки. Это те заделы, которые были еще до всех текущих событий. Мы продолжаем близко дружить с моим иностранным агентом Ричардом Куком, но там пока пауза. Для меня это не какой-то критичный момент. Потому что я считаю по-прежнему, что у творчества нет географии.

— А когда проходили съемки Follia?

— Это было, по-моему, два с половиной года назад. В остальном пока что тишина. Есть пара предложений, но я не очень понимаю, на каких условиях мы там будем участвовать. Честно говоря, то, как это было раньше, и то, как это сейчас, — это черное и белое.

— Мне кажется, ваш расцвет начался именно с фестивального, артового кино. В последнее время мы чаще видим вас в сериалах. Вам нравится в них сниматься?

— Если мы говорим о сериалах, которые выходят на платформах, и сравниваем их с телевизором, то это высокая степень свободы. Платформы вокруг себя собирают интересных создателей, которые пытаются в этих условиях нащупать очень смелые вещи. Мне это интересно.

Полнометражный это фильм или сериал, неважно, если это талантливый сценарий — это большое счастье. В прошлом году я искал полнометражные картины, и они сами меня нашли: фильм "Осьминог", про который я уже говорил, "Повелитель ветра" (режиссер — Игорь Волошин) — это байопик про Конюхова. И вот совсем скоро, судя по анонсам, выйдет "Дыхание" — полнометражная картина Романа Каримова.

Про то, что дает силы

— Насколько мне известно, вы живете в Костроме, при этом большую часть времени проводите на съемках в Москве. Или что-то поменялось?

— Сейчас я в забеге Москва — Калининград: мы работаем с Кириллом Плетневым на втором сезоне сериала "Оффлайн" (часть съемок проходит в Калининграде — прим. ТАСС). Для Костромы выбиваю два дня в месяц и появляюсь там.

ТАСС

— Вы не хотите окончательно перебраться в Москву?

— Я все-таки оставляю тыл в другом месте, мне так удобно. Потому что концентрация, которая у меня возникает в Костроме, она не возникает здесь. А я охотник до этой концентрации, точки покоя.

— Что еще, помимо дома в Костроме, помогает вам не выгорать?

— Вот странное дело, потому что я занимаюсь творчеством, не выгорая. Сам процесс творчества для меня является ресурсом. Это было, в общем-то, всегда. Но сейчас это суперосознанная вещь: я знаю — как бы я ни устал, если это касается творчества, я восполняюсь. Бывают, конечно, технические моменты, когда, например, много перелетов, тогда помогает сон. Если я пропускаю возможность сна, то все, это снежный ком. Поэтому я очень внимательно сейчас отношусь к режиму, к спортрежиму.

— Вы же еще стихи пишете, с недавних пор на фортепиано возобновили игру. Как эти увлечения встраиваются в вашу жизнь?

— Трудновато вписываются, особенно сейчас. Но что касается поэзии, это всегда со мной: оно приходит, и грех не записать или не разработать. Это требует особой концентрации. Иногда выгадываю себе дня четыре и знаю точно, что они будут посвящены стихам. С музыкой — это for fun (ради забавы), такой релакс. Из занятий, существующих параллельно кино, — только поэзия и ее визуальное воплощение в проекте The Sitter.

— Расскажете про этот проект подробнее?

— Моей поэзии скопилось в какой-то момент очень много, и я начал систематизировать ее и комбинировать с прозой. И в итоге понял, что нужно делать видео-арт, где я сам читаю и играю. Мне показалось, это очень занятная вещь. И вот три фрагмента маленькой творческой группой мы уже экранизировали: "Дом" на 14 минут, "Окраина" на 6 минут и "Техас". Планируем потихонечку к концу года презентовать 12 отрывков.

— Получается, все-таки вы занимаетесь режиссурой?

— Это такая саморежиссура. То есть это и режиссерский проект, и я сам его воплощаю, мне очень нравится этот формат.

— Даниил, как думаете, чем вы могли бы заниматься, если не искусством?