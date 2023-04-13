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9 минут назад

Даниил Воробьев: я никогда не считал, что артист — это пластилин

ТАСС

Накануне премьеры сериала "Жить жизнь" в онлайн-кинотеатре Start актер рассказал о том, почему играть отрицательных персонажей интересно

Даниил Воробьев: я никогда не считал, что артист — это пластилин
Фото: Кадр из сериала "Безопасность"Кадр из сериала "Безопасность"

В основу сериала, который выходит на видеосервисе 13 апреля, легла одноименная книга Анны Богинской, рассказывающая о токсичных отношениях. По словам продюсера картины Дарьи Мороз, в "Жить жизнь" заложена терапевтическая "антиабьюзивная" пилюля, помогающая распознавать манипуляцию и научиться ей противостоять. В сериале приняли участие Любовь Аксенова, Роман Васильев, Юрий Чурсин, Александра Ребенок, Дарья Мороз.

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"Мастера манипуляции" сыграл Даниил Воробьев. Начав свой путь с телесериалов, он добрался до европейских киноплощадок и сыграл одну из главных ролей в фильме, получившем приз Венецианского фестиваля, снимался в авторском кино, работал с голливудскими звездами, а в последнее время все чаще появляется в проектах стриминговых платформ. Криминальный бизнесмен Игорь Белов из "Конца света", харизматичный оперативник Юрий Смирнов из картины "Гром: Трудное детство", хладнокровный Кирилл Разин в сериале "Ваша честь" — Даниил часто играет плохих парней, но делает это на полутонах, так, что за судьбу "злодеев" тоже начинаешь переживать. В интервью ТАСС актер рассказал о своей роли в "Жить жизнь", об отрицательных и положительных героях, о новых работах и о том, как творчество восполняет силы, а стихи превращаются в кино.

Про "Жить жизнь"

— В пресс-релизах сериал "Жить жизнь" называют преемником "Содержанок" (один из самых популярных и рейтинговых проектов Start). Как вы думаете, почему подобрали такое сравнение? 

— "Содержанок" и "Жить жизнь" объединяют шоураннеры, наверное, это первое. А второй момент — их объединяет визуальная эстетика, доведенная до очень высокого уровня. Она плотно сделана и она оригинальная.

— То есть драматургически проекты все-таки не похожи? И изнанку жизни элиты в новом сериале мы не увидим, правильно?

— На самом деле там есть изнанка. Если мы берем изнанку как характеристику схожести, то и там и там она есть. Но в "Жить жизнь" она другая, и другое погружение в нее, и другое направление мысли. Там много самобытных вещей.

— Я видела пилотную серию проекта, но ваш герой в ней не появляется. Познакомьте с ним, пожалуйста.

— Его зовут Владислав. Он, как я себе это устанавливаю, бывший работник госструктур. Человек, который знает, что такое манипуляция, знает, что такое владение психикой другого человека, — такая раскачанная в этом смысле машина. И потом он уходит со службы и начинает проявлять себя в обычном социуме. Владислав организовывает закрытый элитный клуб для публики, которая хочет научиться манипулировать. Он объединяет вокруг себя этих людей и обучает пошаговой системе манипуляции, за деньги, естественно.

— Я слышала, что Владислав вдобавок довольно тонкий человек — он играет на фортепиано, читает стихи…

— Да, это тончайший человек. Поскольку он пишет стихи, он поэтически воспринимает мир. И действительно, он дружит с музыкой. С одной стороны, может показаться, что это антураж для его закрытого элитного клуба, но со временем зритель почувствует, что это не фейковая история, а его настоящая суть. Но тут возникнет вопрос — что для Владислава его элитный клуб?

Кадр из сериала "Кошка"

В сериале прозвучат мои стихи. Еще будет классическая музыка — Шопен — и несколько импровизаций, которые мы придумали для проекта. Я специально занимался фортепиано, мне поставили руки, чтобы это было профессионально и реально сыграно в кадре.

— А до этого вы играли на каком-нибудь инструменте? 

— Чуть-чуть. Это были джазовые импровизации, хулиганские, в основном в детстве. Я занимался четыре года скрипкой, ходил на сольфеджио, на фортепиано немножко играл, но без техники. Дальше все это забылось. И вот как раз был крутой повод вспомнить. И это воодушевило настолько, что у нас целая композиция придумалась. Она мне нравится, я ее теперь могу играть.

— Вы сказали, что в сериале будут ваши стихи. Написали специально для героя или они у вас были?

— Они были. Но мне показалось, что они подходят контексту самого сценария и атмосфере героя. Они прямо просились туда.

— Может, у вас были еще какие-то интересные находки для этого персонажа? Знаю, что до этого для некоторых своих героев вы придумали специальные словечки, что-то добавляли из личных наблюдений... 

— Здесь будет полная трансформация и голоса, и энергии, и слова, и подачи. Это самобытный персонаж. Такой манеры говорить у меня еще не было — она очень выпуклая. Но в кадре она выглядит гармонично. Огромная благодарность Артему Аксененко (режиссер сериала — прим. ТАСС) и Ире Сосновой за то, что они поддержали такое прочтение персонажа. Прямо накануне съемок я вдруг нащупал энергию подачи слова, какой она должна быть. Сначала это показалось too much (слишком), но после первого съемочного дня все поняли, что это очень колоритная штука. И я начал идти в эту сторону. Поэтому очень жду премьеру 13 апреля на Start, мне самому интересно посмотреть, как держит кадр эта энергия, как герой говорит, как вообще его трансформация прошла сквозь сериал.

— Насколько важно актеру проявлять инициативу, предлагать? Как к этому режиссеры относятся?

— По-разному. Для меня это принципиально важно, потому что я подключаюсь как художник. Я никогда не считал, что артист — это пластилин или лишь средство для какого-то художественного замысла. Я полностью за содружество. И поэтому, конечно, круто, когда у артиста есть возможность подключить собственную боль и мировоззрение. Бывает, что команда поддерживает инициативу, а есть режиссеры и продюсеры, для которых это дикость. Я стараюсь держаться первых, потому что это выгодно, это сотворчество.

Про плохих и хороших героев

— Ваши герои разные — среди них и интеллигенты, и бандиты, и богема. При этом большинство из них обладают скорее негативными чертами. Чем вас привлекают отрицательные персонажи?

— Привлекают сложностью характера. Область, о которой мы сейчас рассуждаем, назовем ее "отрицательная энергия", она помогает мне воспринимать реальность более масштабно, на 360 градусов. И мне кажется, что в этой области находится глубина.

Поэтому, если посмотреть внимательно, все отрицательные персонажи, которые выведены мной на экран, они так или иначе стремятся к свету. Это люди, которые находятся в поиске, и их портреты могут быть полезны зрителю. Но в этом году я хотел бы попробовать другую энергию, где можно было бы развернуть перед зрителем положительного героя, пойти от света. И в этом случае, наоборот, интересно посмотреть, на что ложатся его падающие тени.

— Правильно ли я понимаю, что у вас в перспективе уже есть проект, где сыграете положительного героя? 

— Один из экспериментов — это проект "Осьминог", который снял Алексей Степанов. Мы работали вместе с замечательным актерским составом — с Марией Мироновой, Анфисой Черных, Сабиной Ахмедовой, Наташей Рудовой. Вот там развернута очень интересная палитра именно положительного героя, который попал в беду. Это моя попытка сделать положительного героя и показать, как он от своей позитивной энергии убегает. Проект, судя по анонсам, выйдет в сентябре.

А еще есть "Кошка" Карена Оганесяна, которая также выйдет на Start. Там мой герой — бандит, и вы, наверное, скажете, что он отрицательный персонаж. Но это основа. То, как он проходит события в сценарии, говорит, что перед нами абсолютно положительный портрет. Нонсенс. Он соткан из потерь. Человек является эквивалентом мужественности — он может взять ответственность на себя, стать опорой. Безусловно, он хулиган, бандит. Но человек, который умеет любить, — это отрицательный персонаж?

— Зависит, конечно, от контекста. Но в целом умение любить можем записать ему в плюсы. Даниил, а есть ли у вас роль мечты? 

— Мне бы хотелось показать себя и попробовать себя в байопике. Например, мне очень симпатичен Бродский. И портрет его, мне кажется, до сих пор отчетливо не выводили. У меня есть амбиция, очень большая, воплотить на экране этого человека. А еще, конечно, привлекает Достоевский и его планета. Это тоже в контексте байопика было бы интересно сделать.

У меня нет каких-то знаете: "Я хочу сыграть Гамлета!" Потому что на самом деле эту сложность, которую артист предполагает, говоря, что он будет играть Гамлета, можно сыграть где угодно.

— А вы не думали о режиссуре?

— Иногда приходят предложения, но пока что я сконцентрирован на другом. Хотя я рассматриваю несколько предложений от одной компании, где мне предлагают дебют. Но так пока складываются графики, что там вилку не воткнуть. Но я знаю точно, что, как только я приду к этой мысли, это 100% произойдет.

Про съемки в западном кино и сериалах

— Вы снимались в четырех зарубежных проектах?

— Сейчас пятый будет. Кстати, он представлен в этом году на ММКФ. Называется Follia — это дебютное кино французского режиссера Шарля Герена Сюрвиля. Мы снимали на Сицилии, это история про шизофрению.

— Кого вы там играете? 

— Я играю несколько персонажей — несколько ипостасей главного героя. И сам являюсь главным героем. Для меня это будет сюрприз, потому что до конца кино я еще не смотрел. То есть я не знаю, в какую сторону повернул режиссер эту картину. Но то, что фильм прозвучит на Московском кинофестивале и представлять его приедет продюсер Анита Чу, очень круто.

— Как вам удается в условиях, когда западное кино уходит из России, продолжать самому в нем сниматься?

— А это остатки сладки. Это те заделы, которые были еще до всех текущих событий. Мы продолжаем близко дружить с моим иностранным агентом Ричардом Куком, но там пока пауза. Для меня это не какой-то критичный момент. Потому что я считаю по-прежнему, что у творчества нет географии.

— А когда проходили съемки Follia?

— Это было, по-моему, два с половиной года назад. В остальном пока что тишина. Есть пара предложений, но я не очень понимаю, на каких условиях мы там будем участвовать. Честно говоря, то, как это было раньше, и то, как это сейчас, — это черное и белое.

— Мне кажется, ваш расцвет начался именно с фестивального, артового кино. В последнее время мы чаще видим вас в сериалах. Вам нравится в них сниматься?

— Если мы говорим о сериалах, которые выходят на платформах, и сравниваем их с телевизором, то это высокая степень свободы. Платформы вокруг себя собирают интересных создателей, которые пытаются в этих условиях нащупать очень смелые вещи. Мне это интересно.

Полнометражный это фильм или сериал, неважно, если это талантливый сценарий — это большое счастье. В прошлом году я искал полнометражные картины, и они сами меня нашли: фильм "Осьминог", про который я уже говорил, "Повелитель ветра" (режиссер — Игорь Волошин) — это байопик про Конюхова. И вот совсем скоро, судя по анонсам, выйдет "Дыхание" — полнометражная картина Романа Каримова.

Про то, что дает силы

— Насколько мне известно, вы живете в Костроме, при этом большую часть времени проводите на съемках в Москве. Или что-то поменялось? 

— Сейчас я в забеге Москва — Калининград: мы работаем с Кириллом Плетневым на втором сезоне сериала "Оффлайн" (часть съемок проходит в Калининграде — прим. ТАСС). Для Костромы выбиваю два дня в месяц и появляюсь там.

ТАСС

— Вы не хотите окончательно перебраться в Москву?

— Я все-таки оставляю тыл в другом месте, мне так удобно. Потому что концентрация, которая у меня возникает в Костроме, она не возникает здесь. А я охотник до этой концентрации, точки покоя.

— Что еще, помимо дома в Костроме, помогает вам не выгорать? 

— Вот странное дело, потому что я занимаюсь творчеством, не выгорая. Сам процесс творчества для меня является ресурсом. Это было, в общем-то, всегда. Но сейчас это суперосознанная вещь: я знаю — как бы я ни устал, если это касается творчества, я восполняюсь. Бывают, конечно, технические моменты, когда, например, много перелетов, тогда помогает сон. Если я пропускаю возможность сна, то все, это снежный ком. Поэтому я очень внимательно сейчас отношусь к режиму, к спортрежиму.

— Вы же еще стихи пишете, с недавних пор на фортепиано возобновили игру. Как эти увлечения встраиваются в вашу жизнь? 

— Трудновато вписываются, особенно сейчас. Но что касается поэзии, это всегда со мной: оно приходит, и грех не записать или не разработать. Это требует особой концентрации. Иногда выгадываю себе дня четыре и знаю точно, что они будут посвящены стихам. С музыкой — это for fun (ради забавы), такой релакс. Из занятий, существующих параллельно кино, — только поэзия и ее визуальное воплощение в проекте The Sitter.

— Расскажете про этот проект подробнее?

— Моей поэзии скопилось в какой-то момент очень много, и я начал систематизировать ее и комбинировать с прозой. И в итоге понял, что нужно делать видео-арт, где я сам читаю и играю. Мне показалось, это очень занятная вещь. И вот три фрагмента маленькой творческой группой мы уже экранизировали: "Дом" на 14 минут, "Окраина" на 6 минут и "Техас". Планируем потихонечку к концу года презентовать 12 отрывков.

— Получается, все-таки вы занимаетесь режиссурой? 

— Это такая саморежиссура. То есть это и режиссерский проект, и я сам его воплощаю, мне очень нравится этот формат.

— Даниил, как думаете, чем вы могли бы заниматься, если не искусством?

— Мне кажется, что творческий процесс, процесс создания может быть в любой области. Самое главное — это, конечно, отношение и степень развития самого игрока. Я знаю точно, что в, казалось бы, рутинных сферах — завод, фабрика, автодорога, торговля — есть очень много талантливых людей, которые понимают, что такое процесс, чистота процесса, и их это воодушевляет. Поэтому если не актер, то, скорее всего, вахтер.

Актеры,Конец света,Окраина,Содержанки,Дом,Шарль Герен,Анна Богинская,Роман Каримов,Роман Васильев,Анфиса Черных,Игорь Белов,Юрий Чурсин,Артем Аксененко,Александра Ребенок,Кирилл Плетнев,Юрий Смирнов,Сабина Ахмедова,Карен Оганесян,Даниил Воробьев,Мария Миронова,Игорь Волошин,Дарья Мороз,Алексей Степанов,Любовь Аксенова,
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