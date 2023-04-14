Иван Грозный и монах: самые заметные роли Петра Мамонова

14 апреля родился Петр Мамонов — легендарный музыкант, актер и художественный деятель. Он запомнился миллионом поклонников своими самобытными ролями, которые принесли ему настоящую славу.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Образы, которые он создавал, были уникальными. Его типаж позволял ему играть всех: монахов, криминальных авторитетов и царей. При этом, в каждом персонаже было что-то от самого Мамонова. О его самых заметных ролях — в материале “Рамблера”.

Видео дня

“Игла” (1988)

Сюжет рассказывает о мужчине по имени Моро. Он возвращается в родной город Алма-Ату, где останавливается у девушки по имени Дина, которую когда-то любил. Главный герой узнает, что Дина страдает от зависимости от запрещенных веществ и пытается ей помочь, но у него ничего не выходит. Тогда он решает разобраться с поставщиком.

Петр Мамонов в этом фильме играет второстепенную роль, но запомнился зрителям аутентичной ролью хирурга по имени Артур Юсупович. В картине можно посмотреть на молодого Петра Мамонова и оценить талант, который помогал начать ему карьеру.

“Остров” (2006)

Действие фильма начинается во время Великой Отечественной войны. На борту баржи находятся два человека, которые перевозят уголь. Неожиданно их захватывают немцы. Под страхом смерти один из них, кочегар, убивает другого. Немцы оставляют множество мин на корабле, но ему удается спастись.

Спустя годы кочегар принял монашество и взял имя Анатолий. На протяжении всей жизни он пытается искупить свои грехи, но события прошлых лет и убийство другого человека не дают ему покоя. Петр Мамонов в картине показал все муки совести человека, а потом — его облегчение.

“Царь” (2009)

Сюжет рассказывает о некоторых событиях из жизни царя Ивана Грозного. Картина затрагивает отношения правителя с митрополитом Московским, а также период опричнины. Здесь Мамонов сыграл роль царя, а митрополита воплотил в жизнь Олег Янковский, для которого лента стала последней.