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50 минут назад

Зоя Бербер представила в Санкт-Петербурге триллер «Зоськина заправка»

Кино-Панк

11 апреля в кинотеатре «Мираж Синема Озерки» состоялась зрительская премьера триллера «Зоськина заправка» с Зоей Бербер, Александром Самойленко, Никандром Кирьяновым и Вольфгангом Черни в главных ролях. Фильм представили Зоя Бербер, продюсер и соавтор сценария Георгий Житков, а также сценарист проекта Олег Сироткин.

Зоя Бербер представила триллер «Зоськина заправка»
Фото: Кино-панкКино-панк

Олег Сироткин рассказал, что писал сценарий изначально под Бербер, а актриса призналась, что для образа работницы заправки ей пришлось набрать лишний вес. Также она поделилась мнением, что российский кинематограф сейчас стоит перед непростой задачей — сохранить кино значимым и востребованным видом искусства в условиях ограниченного импорта иностранного контента.

Кино-панк

«Зоськина заправка» рассказывает об одной ночной смене продавщицы на АЗС. Сначала к ней приезжает раненный инкассатор, а затем местный участковый, который разыскивает преступника, убившего всех (кроме одного) инкассаторов.

Актеры,Никандр Кирьянов,Олег Сироткин,Александр Самойленко,Зоя Бербер,
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