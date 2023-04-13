Зоя Бербер представила триллер «Зоськина заправка»

11 апреля в кинотеатре «Мираж Синема Озерки» состоялась зрительская премьера триллера «Зоськина заправка» с Зоей Бербер, Александром Самойленко, Никандром Кирьяновым и Вольфгангом Черни в главных ролях. Фильм представили Зоя Бербер, продюсер и соавтор сценария Георгий Житков, а также сценарист проекта Олег Сироткин.

Фото: Кино-панк Кино-панк

Олег Сироткин рассказал, что писал сценарий изначально под Бербер, а актриса призналась, что для образа работницы заправки ей пришлось набрать лишний вес. Также она поделилась мнением, что российский кинематограф сейчас стоит перед непростой задачей — сохранить кино значимым и востребованным видом искусства в условиях ограниченного импорта иностранного контента.

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