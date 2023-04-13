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9 минут назад

Актера Джейми Фокса госпитализировали со съемок фильма с Кэмерон Диас

Lenta.ru

Американский актер Джейми Фокс был госпитализирован со съемочной площадки комедийного боевика «Снова в действии» с Кэмерон Диас в одной из главных ролей. Об этом сообщает TMZ.

Актера Джейми Фокса госпитализировали со съемок фильма с Кэмерон Диас
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Мы хотели поделиться тем, что у моего отца, Джейми Фокса, вчера возникло медицинское осложнение. К счастью, благодаря быстрым действиям и отличному уходу он уже на пути к выздоровлению. Мы знаем, как он любим, и ценим ваши молитвы», — рассказала дочь 55-летнего киноартиста Коррин Фокс.

Близкий к окружению актера источник подчеркнул, что у Фокса наблюдаются достаточно серьезные проблемы со здоровьем. По словам инсайдера, после инцидента на съемках Фокс потерял сознание и не выходил на связь около суток. Уточняется, что производство фильма с его участием временно приостановлено.

Ранее сообщалось, что актрису Кэмерон Диас заподозрили в намерении навсегда завершить творческую карьеру. По данным газеты Daily Mail, после того, как артистка завершит работу над боевиком с элементами комедии «Снова в деле» от Netflix ее кинодеятельность предположительно будет завершена.

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