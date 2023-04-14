Зоя Бербер — о роли заправщицы, материнстве и секретах красоты

Накануне состоялась премьера остросюжетной драмы «Зоськина заправка». Это фильм про любовь, предательство и веру в справедливость. В центре сюжета — продавщица на ночной заправке, которая ждет принца на белом коне, а вместо этого оказывается втянута в манипуляционную игру на грани жизни и смерти. Главную героиню исполнила Зоя Бербер, известная по сериалам «Реальные пацаны», «Проект «Анна Николаевна». Мы решили поговорить с актрисой о том, как проходили съемки и не только.

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— Одна из ваших последних работ, «Проект «Анна Николаевна», — это сериал про суперженщину. А теперь пришлось играть практически беспомощную продавщицу. Как вам удалось так перевоплотиться?

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— Для работы над сериалом «Проект «Анна Николаевна» мне пришлось научиться драться, не закрывать глаза во время выстрелов. Словом, пройти такую школу жизни. Конечно, в жизни я не похожа ни на боевого робота, ни на безропотную заправщицу. Но мне интересно было наблюдать, как меняется моя героиня под действием обстоятельств, как в ней появляется хребет и сила воли. Во мне самой больше мужских качеств, чем в Зоське, поэтому вряд ли я оказалась бы на ее месте.

— Вы снимали 15 ночных смен. Тяжело ли было работать ночью?

— Да, в этом была своя специфика. Но режиссер проекта Наталья Углицких была настолько нежна с нами, что мы не заметили дискомфорта. Единственное, непривычно было снимать длинными дублями по 15 минут. А еще в начале съемок художник постоянно по несколько часов рисовал лужи и пятна «крови», ведь наш фильм с преступлением, да не с одним… Потом в этой крови еще приходилось выбегать на мороз в одних балетках, опасаясь, что она примерзнет.

— Вашим партнером был Вольфганг Черни, иностранный артист. Тяжело ли вам было понимать друг друга?

— Мы шутили, что это один из немногих фильмов, где Вольфганг не играет нациста… А так он долгое время жил в России, поэтому говорил хоть и с акцентом, но понимали мы друг друга прекрасно. В итоге между нашими героями даже сложилась некая химия, и мне кажется, что любовные сцены вышли прекрасными, на них точно стоит посмотреть. Конечно, потом Вольфганга пришлось переозвучить, так что говорит он не своим голосом. Но мне кажется, что ему удалось в итоге воплотить образ эдакого заморского принца, не только притягательного, но и с легким налетом загадочности.

— Планируете ли вы 2023 году больше сниматься в кино или в сериалах?

— Для меня нет разницы, где работать: в кино, в сериале, в театре… Я просто везде отдаю себя на 120%. Просто в кино процесс — это домашняя работа, на съемках надо сразу показать результат, а в театре наоборот. Вообще же я предпочитаю ничего не планировать, а просто быть в ресурсе физически, психологически, чтобы всегда быть готовой к работе.

— Как приходите в этот ресурс?

— Регулярно стараюсь заниматься спортом, люблю путешествовать, особенно по Бразилии. Но самое для меня святое — это сон. Я тот человек, который действительно любит поспать и посмотреть сны. А еще я поняла, что ресурс отнимает такое чувство, как зависть. Поэтому я никому не завидую, даже разглядывая чужие соцсети. Всем советую зависть превращать в мотивацию, чтобы идти по жизни с высоко поднятой головой. Этому же учу и свою дочь Надю.

— Она хочет стать актрисой, как ее мама?

— Ей пока немного лет, чтобы делать какой-то выбор, но она, безусловно, очень интересуется моей профессией. Она задает множество вопросов, иногда мы вместе смотрим какие-то проекты с моим участием. Жаль, что «Зоськину заправку» Наде еще рано смотреть. Но когда придет время, думаю, обязательно покажу ей этот фильм.

— Что вам кажется самым важным в воспитании ребенка?

— Думаю, что это дисциплина. Творческий подход он у нас как-то наладился сам собой (моя дочь и поет, и танцует)… Но вот я считаю, что внутренний и внешний распорядок не менее важен, чем творческий настрой. Я и сама себя постоянно держу с помощью самоконтроля. Только так получается найти время и на работу, и на себя, и на ребенка. Вечерами мы стараемся разговаривать по душам, обсудить прошедший день. Так получается лучше узнать друг друга. А так мне с ребенком очень помогают бабушки и дедушки, поэтому получается выкроить время на себя.

— А вот если говорить про время на себя, любимую, то что важно в вашем ежедневном уходе?

— У меня тонкая чувствительная кожа, требующая особого ухода. Я пользуюсь кремами, ночными и дневными, а также кремом для тела. Вообще, у меня есть крем на каждый день недели. Еще я фанат термальной воды. У меня она стоит на тумбочке, и я брызгаюсь ей утром, прежде, чем окончательно проснуться. С собой всегда ношу гигиеническую помаду для губ. Я люблю легкий нюдовый макияж, который не привлекает много внимания. Также мне нравятся нежные цветочные ароматы.

— Какой совет можете дать молодым девушкам?