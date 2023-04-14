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37 минут назад

Режиссер Асадулин назвал Кристину Асмус "фанатичной актрисой"

Газета.Ru

Режиссер Олег Асадулин, работавший с Кристиной Асмус над фильмом "Булки", похвалил актрису за профессионализм. Его слова цитирует ФАН.

Олег Асадулин назвал Кристину Асмус "фанатичной актрисой"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Ярчайший талант! Она — самоотверженная, в хорошем смысле безумная, фанатичная актриса, которая не останавливается на полдороги: абсолютно предана своему делу. Педант! Человек, который идет до конца, любит экстремальные вещи", - высказался кинематографист.

Асадулин отметил, что Асмус отличается невероятным трудолюбием. Режиссер заявил, что очень "уважает и любит" Асмус.

По словам Асадулина, актриса еще полностью не раскрыла свой талант зрителям. Он уверен, что Асмус удивит поклонников новыми амплуа.

Сегодня, 14 апреля, Кристине Асмус исполняется 35 лет. Асадулин пожелал звезде счастья в личной жизни.

"Быть в мире с собой. Найти себя. Пусть будет много-много разных проектов, чтобы она нас радовала и удивляла", - высказался режиссер.

Кристина Асмус, получившая известность после работы в сериале "Интерны", снялась в более 30 кинопроектах за время творческой карьеры. Также артистка выступает на сцене театра имени Ермоловой.

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