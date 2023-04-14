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Николас Кейдж назвал пять любимых фильмов с собой в главной роли

Сегодня в мировом прокате стартовала вампирская хоррор-комедия «Ренфилд» с Николасом Кейджем и Николасом Холтом в главных ролях. Недавно Кейдж стал гостем «Позднего шоу со Стивеном Кольбером», где артист назвал пять лучших, по его мнению, фильмов с собой в главной роли.

Кейдж назвал пять любимых фильмов с собой в главной роли
© Чемпионат.com

Сам ведущий вспомнил ярчайшие роли Кейджа в картинах «Сокровище нации», «Без лица», «Воспитание Аризоны» и другие картины. А Николас в своём топе упомянул относительно свежие ленты, в которых он снялся, но которые не имели серьёзного кассового успеха. При этом артист признал, что «Без лица», который поставил Джон Ву, он тоже очень любит.

Топ-5 любимых фильмов Николаса Кейджа, в которых он снялся:

В центре сюжета «Ренфилда» окажется помощник графа Дракулы — молодой человек по имени Ренфилд, который во время одного из поручений вампира спасает девушку. Вместе с Кейджем и Холтом в ленте играет Джейден Мартел, наиболее известный по работе в хорроре «Оно» и детективе «Достать ножи». В России ленту официально показывать не будут.

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