Николас Кейдж назвал пять любимых фильмов с собой в главной роли
Сегодня в мировом прокате стартовала вампирская хоррор-комедия «Ренфилд» с Николасом Кейджем и Николасом Холтом в главных ролях. Недавно Кейдж стал гостем «Позднего шоу со Стивеном Кольбером», где артист назвал пять лучших, по его мнению, фильмов с собой в главной роли.
Сам ведущий вспомнил ярчайшие роли Кейджа в картинах «Сокровище нации», «Без лица», «Воспитание Аризоны» и другие картины. А Николас в своём топе упомянул относительно свежие ленты, в которых он снялся, но которые не имели серьёзного кассового успеха. При этом артист признал, что «Без лица», который поставил Джон Ву, он тоже очень любит.
- «Свинья» (2021).
- «Мэнди» (2017).
- «Воскрешая мертвецов» (1999).
- «Плохой лейтенант» (2009).
- «Джо» (2013).
В центре сюжета «Ренфилда» окажется помощник графа Дракулы — молодой человек по имени Ренфилд, который во время одного из поручений вампира спасает девушку. Вместе с Кейджем и Холтом в ленте играет Джейден Мартел, наиболее известный по работе в хорроре «Оно» и детективе «Достать ножи». В России ленту официально показывать не будут.