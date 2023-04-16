Как звезда «Назад в будущее» научился жить со своим диагнозом

Майкл Джей Фокс всегда считал себя счастливчиком по жизни. Он, выходец из канадской глубинки без связей в Голливуде и актерского образования, в 23 года стал звездой первой величины и навсегда вписал свое имя в историю американского кинематографа. После бешеного успеха трилогии «Назад в будущее» действительно казалось, что Фокса ждет блестящая карьера, однако все изменилось в один миг. Актер был в зените славы, предложения работы сыпались на него как из рога изобилия, когда ему диагностировали болезнь Паркинсона. Это событие разделило его жизнь на до и после. В рамках цикла материалов о непростых судьбах знаменитостей «Лента.ру» вместе с экспертами разобралась, что это за заболевание, и узнала, как оно повлияло на жизнь и карьеру Фокса.

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Пора двигаться дальше

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В ноябре 2020 года Майкл Джей Фокс во время презентации автобиографии «Лучше, чем будущее. Рассуждения оптимиста о смерти» объявил, что официально завершает актерскую карьеру. Свое решение он объяснил тем, что к основным симптомам болезни Паркинсона — мышечной скованности и тремору — добавились проблемы с кратковременной памятью и речью. Из-за этого ему стало сложно учить диалоги и сниматься в разговорных сценах.

«Ради справедливости к себе и к продюсерам, режиссерам, редакторам и бедным сценаристам, не говоря уже об актерах, я выхожу на вторую пенсию. Это может измениться, потому что все меняется. Но если это конец моей актерской карьеры, то так тому и быть».

По словам Фокса, во время съемок в спин-оффе юридического шоу «Хорошая жена» он постоянно «оказывался в экстремальных ситуациях», потому что не мог вспомнить ни слова из своих реплик. Однако «пустота в голове» не испугала актера и не заставила паниковать, он просто понял, что пришло время двигаться дальше и сосредоточиться на других видах деятельности — благотворительности, написании книг. Сдаваться на милость неизлечимой болезни Майкл Джей по-прежнему намерен не был, ведь вопреки прогнозам врачей живет с ней уже 32 года.

С какой болезнью живет Майкл Джей Фокс и каковы ее симптомы

Болезнь Паркинсона (БП) — это прогрессирующее нейродегенеративное заболевание, приводящее к нарушению двигательной функции, психическим расстройствам, ухудшению памяти и когнитивных способностей в целом. Это вторая по распространенности после болезни Альцгеймера неврологическая патология. В настоящее время около шести миллионов человек в мире живут с этим диагнозом, однако, согласно прогнозам глобального фонда Паркинсона, это число может возрасти до 12-15 миллионов к 2040 году.

Главный фактор риска развития болезни Паркинсона — возраст. Как сообщила заведующая неврологическим отделением ФГБУ «ОБП» Управления делами Президента РФ Елена Карпова, эту патологию обычно выявляют у людей пожилого и зрелого возраста, особенно часто — после 70 лет.

Лишь у пяти процентов людей болезнь Паркинсона диагностируется до 40 лет

Врач подчеркнула, что болезнь Паркинсона — это больше, чем просто двигательное заболевание.

«Нарушения двигательной активности при БП связаны с постепенной гибелью продуцирующих гормон дофамин нервных клеток в сравнительно небольшой области среднего мозга — так называемом черном веществе. В норме дофамин обеспечивает химический контакт между различными отделами двигательной и других систем мозга, поэтому при его недостатке возникает целый ряд проблем с моторикой, эмоционально-волевой сферой, вегетативной нервной системой пациента».

По словам Карповой, очевидные моторные симптомы недуга проявляются, когда погибло уже от 60 до 80 процентов клеток черного вещества мозга. К основным проявлениям болезни Паркинсона она отнесла:

замедление двигательной активности;

общая скованность мышц (ригидность);

ритмичное дрожание (тремор) рук, а иногда ног и всего тела, наиболее выраженное в состоянии покоя;

скудность мимики и «маскообразное» лицо с редким миганием;

тихий, монотонный, немодулированный голос;

по мере развития болезни ухудшается осанка, добавляются характерная «согбенная» поза туловища, «шаркающая» походка и нарушения равновесия.

Также пациентам с этим заболеванием свойственны и другие, «немозговые» клинические проявления — боли в мышцах и суставах, запоры, нарушение функции мочевого пузыря, склонность к снижению артериального давления. Кроме того, при болезни Паркинсона достаточно рано развиваются нарушения сна, депрессия, по мере прогрессирования недуга отмечаются и некоторые типичные изменения психики, добавила Карпова.

Под тяжестью болезни Паркинсона

Врачи диагностировали болезнь Паркинсона Майклу Джею Фоксу в 1991 году. И это событие круто изменило его жизнь. Вплоть до этого момента он считал, что поймал удачу за хвост, и имел на это полное право. Он, обычный парень из канадской провинции, когда-то не сумевший из-за маленького роста стать хоккеистом, осуществил безумную мечту построить карьеру в Голливуде.

Фоксу было всего 15 лет, когда он получил первую роль в канадском сериале «Бичкомберы», а спустя три года уже бросил школу и отправился покорять фабрику грез. И быстро добился своего. После череды эпизодических появлений в дневных шоу разной степени успешности в 21 год Майкл Джей получил одну из главных ролей в комедийном сериале «Семейные узы». Эта работа принесла ему первую популярность, три премии «Эмми» и «Золотой глобус» и приглашение сняться в роли веселого путешественника во времени Марти Макфлая в фильме «Назад в будущее».

Наутро после премьеры картины Роберта Земекиса в 1985 году Фокс проснулся всемирно известным.

«В один день девушки отказывались сказать мне, сколько времени, а на следующий день я уже узнавал его, смотря на электронные часы рядом с их кроватями. Это было очень круто».

Карьера актера стремительно пошла вверх: с момента выхода первой части «Назад в будущее» за пять лет он снялся в десятке успешных проектов, включая «Волчонка», «Секрет моего успеха» и два продолжения приключений Марти Макфлая.

К 1991 году в копилке наград у Фокса было уже три «Эмми» и два «Золотых глобуса», он был на пике карьеры — его гонорары и известность неуклонно росли. В личной жизни у него тоже все складывалось как надо. На съемках «Семейных уз» Майкл Джей познакомился с актрисой Трэйси Поллан, которая по сюжету играла его девушку. Экранный роман быстро перерос в реальный: в 1988 году влюбленные поженились, а в 1989-м у них родился сын Майкл. Да и чувствовал себя Фокс в целом прекрасно, если не считать внезапно начавшегося странного подергивания мизинца и боли в плече. Именно поэтому страшный вердикт врача показался ему то ли неудачной шуткой, то ли нелепой ошибкой. Актер не мог поверить, что у него обнаружили «старческую» болезнь. Позднее в интервью Ларри Кингу он вспоминал:

«Мне было 29, и я понятия не имел, о чем это говорит врач, к которому я пришел на прием. Меня беспокоили судороги, которые я испытывал все чаще. Думал, нерв какой-нибудь застудил или мышцам дал большую нагрузку в спортзале. Короче, ерунда какая-то. И вдруг объявляют: Паркинсон! Сначала мелькнула мысль, что этот парень в белом халате шутит. Потом решил, он наверняка ошибся с диагнозом. Шок я испытал уже дома, затем меня охватил страх».

Фокс был в панике и не мог мыслить здраво, ему казалось, что его время утекает как песок сквозь пальцы. Он начал хвататься за любую предлагаемую работу, чтобы успеть заработать денег для семьи, пока еще в состоянии сниматься, а со стрессом и страхами справлялся при помощи алкоголя. По признанию актера, в то время ему «было проще быть все время навеселе, чем думать о том, что происходит вокруг».

«Вы думаете, что жизнь сделана из кирпича и камня. Но это не так. Она сделана из бумаги и перьев. Это иллюзия».

Главное — стабильность течения болезни

Существует пять стадий болезни Паркинсона, сообщил врач-невролог, паркинсонолог «Европейского медицинского центра» Юрий Бездольный. Основной считается третья, однако для пациента это разделение не имеет особого значения. Эта классификация необходима лишь врачам, чтобы они понимали, что пациент болен долго. Больному же гораздо важнее понимать, что главное — стабильность течения недуга. На третьем этапе развития болезни Паркинсона пациент чувствует замедленность, неустойчивость и другие характерные симптомы, но мало зависим от посторонней помощи, и важно не допустить ухудшения этого состояния, подчеркнул невролог.

«На последних стадиях, четвертой и пятой, которыми всех пугают, человек уже нуждается в постоянной помощи для осуществления двигательной активности, в то время как на третьей он еще относительно самостоятелен, хотя и испытывает страдания. Поэтому важно добиться стабильности течения заболевания с помощью медикаментозных и немедикаментозных методик. Благополучие на самой долгой третьей стадии — это конечная цель терапии».

Развитие недуга до четвертой и пятой стадий зависит от многих факторов: как от лечения, так и от сопутствующих патологий — инсультов, инфарктов, возраста пациента и продолжительности БП.

В то же время, как отметил Бездольный, болезнь Паркинсона на любой стадии может быть осложнена вегетативными нарушениями. К ним относятся нарушение мочеиспускания, запоры, снижение веса, повышенное слюнотечение, основные эмоциональные нарушения, снижение памяти и даже выпадение волос.

Помимо этого, существует ряд побочных эффектов от лекарственной терапии. По словам невролога, по мере прогрессирования болезни Паркинсона таблетки начинают хуже всасываться в кишечнике и действовать менее эффективно. В результате врачи для стабилизации состояния пациента вынуждены увеличивать дозировку препаратов, что может спровоцировать у него галлюцинации и различные расстройства движения (дискинезии).

Запускают болезнь генетические дефекты

Несмотря на огромное количество исследований, посвященных изучению болезни Паркинсона, причины ее развития до сих пор не до конца ясны, так как это мультифакторный недуг, объяснил Бездольный. По его словам, ученые и врачи сходятся во мнении, что это внутриклеточная патология, связанная с генетическими механизмами.

«Причиной развития раннего или наследственного Паркинсона считаются дефектные от рождения гены, провоцирующие гибель нейронов из-за накопления в них альфа-синуклеина — белка с нарушенной структурой. Однако чаще всего болезнь обусловлена возрастными изменениями в других генах, связанных с синтезом белков. Обычно этот процесс начинается после 50 лет».

Запустить возрастную мутацию генов и, как следствие, нарушение выработки дофамина могут различные факторы, включая прием лекарственных препаратов, воздействие на организм пестицидов и гербицидов, сахарный диабет, травмы головы, рассказал Бездольный.

Вперед в будущее

По какой причине Майкл Джей Фокс заболел болезнью Паркинсона в столь молодом возрасте, неизвестно. Существует версия, что недуг спровоцировала неблагоприятная экология в местах съемки сериала «Лео и я» — тот же диагноз был поставлен еще троим актерам, работавшим над этим проектом. Другой вариант — травма головы, полученная в сцене повешения Марти Макфлая в третьей части фильма «Назад в будущее». Однако для самого Фокса причины были не слишком важны, он все глубже погружался в депрессию, из которой его вытащил лишь страх потерять семью.

Однажды актер проснулся на диване в гостиной в жутком похмелье, на полу лежала пустая бутылка пива, остатки которого за ночь впитались в ковер, рядом бегал маленький сын. Измученная постоянным пьянством мужа Поллан собиралась на работу, и актер осознал, что еще немного и она его бросит. Потерять семью из-за болезни он оказался не готов, потому взял себя в руки и записался на курс лечения от алкоголизма.

«Я как будто очнулся и сказал себе: «Блин, это не трейлер, это уже сам фильм. И я подошел к первому крупному сюжетному повороту, который, заключался в том, что я должен потерять все, что у меня есть». У меня был потрясающий брак и потрясающий сын, и я не хотел этого лишиться».

Также Фокс стал посещать психотерапевта, который научил его справляться с зависимостью и принять свой диагноз. Вскоре актер завязал с алкоголем и неожиданно для себя понял, что трезвый образ жизни вкупе с психологическими приемами, которым его научил специалист, помогут облегчить и проявления болезни Паркинсона.

Смирившись с тем, что неизлечимо болен, Майкл Джей продолжил активно сниматься, но из боязни лишиться работы и любви поклонников целых семь лет тщательно скрывал свой диагноз. Для этого он перед выходом на съемочную площадку принимал назначенные врачом препараты, а внезапную дрожь рук маскировал другими движениями, например, брал реквизит или поправлял волосы.

Когда актер рассказал терапевту о своем страхе, что удача от него отвернется, тот с улыбкой произнес: «Майкл, у тебя болезнь Паркинсона. Вопрос об удаче больше не стоит.

В 1998 году Фокс наконец публично признался в проблемах со здоровьем. К этому решению актера подтолкнули слухи о его наркотической зависимости, которые были спровоцированы усилившимися симптомами болезни. В том же году он перенес таламотомию — нейрохирургическую операцию на головном мозге с целью устранить тремор конечностей. После хирургического вмешательства Майкл Джей заново учился ходить, принципиально игнорируя трости и инвалидное кресло. С тех пор съемок в его жизни стало значительно меньше.

Остановить болезнь

Доступное на сегодня лечение болезни Паркинсона заключается в сочетании медикаментозной терапии, физиотерапии и изменения образа жизни. Золотым стандартом считается назначение пациенту препаратов, восполняющих нехватку дофамина или имитирующих его действие в мозге. Также, оценив клиническую картину, врач может прописать пациенту лекарства, которые помогают кратковременно уменьшить тремор. Любые инвазивные методы рассматриваются лишь в случае, когда медикаментозного лечения становится недостаточно.

«Рефлексотерапия, физиотерапия действительно могут изменить выраженность прогрессирования болезни, но это не основной метод лечения. Это поддерживающая терапия. На поздних стадиях болезни, когда медикаментозная терапия себя исчерпала, помогут только хирургические операции. При этом до пяти лет развития болезни никаких инвазивных методов лечения не применяется. Исключение — операции для устранения определенного типа дрожания, выраженность которого ни один лекарственный препарат не снижает».

Важнейшее значение в рамках терапии болезни Паркинсона имеет и здоровый образ жизни. По словам Бездольного, от врожденных генетических дефектов человек не может избавиться, но факторы, воздействующие на генетику, контролировать вполне реально. В частности, он рекомендовал не принимать бездумно психотропные препараты или психотропные добавки, контролировать вес, не допускать развития сахарного диабета и избегать травм мозга.

Также некоторые исследования доказывают, что на развитие болезни Паркинсона влияют физическая активность и питание. Причем двигаться и придерживаться принципов здорового образа жизни необходимо как в рамках терапии БП, так и для профилактики недуга.

Жизнь неизлечимого оптимиста

В последний раз в главной роли Фокс снимался в комедийном сериале «Крученый город». За эту работу он получил три «Золотых глобуса», две премии Гильдии киноактеров и премию «Эмми», но в 2000 году отказался продлять контракт, так как диалоги на пяти страницах ему уже тогда давались с трудом. Но на сей раз возможность остаться без любимой работы не вогнала актера в депрессию. Вместо этого он переключился на озвучку, в кино стал появляться редко, зато в качестве приглашенной звезды регулярно снимался в популярных сериалах «Хорошая жена», «Юристы Бостона», «Клиника».

Огромную роль в жизни Майкла Джея играет работа по поддержке людей с болезнью Паркинсона. В 2000 году он основал свой благотворительный фонд, задача которого — помогать пациентам с этим недугом и спонсировать исследования новых методов его лечения. За активную гуманитарную деятельность актер в 2023 году получил свой первый, правда, почетный, «Оскар».

Все эти годы главной поддержкой и опорой для Фокса была семья. Он каждый день с удовольствием проводит время с женой, которая за это время родила ему еще трех дочерей.

«Если бы не Трэйси, я бы не выжил. Когда я сообщил ей, что у меня болезнь Паркинсона, то сразу же спросил, готова ли она пройти через это. И она ответила, что готова. Она такая необыкновенная! Иногда смотрю на нее и просто не могу в это поверить».

Новое испытание ждало Фокса в 2018 году: у него обнаружили доброкачественную опухоль позвоночника, после удаления которой ему пришлось заново учиться ходить. Когда же актер решил, что уже восстановился, и поехал в Нью-Йорк на съемки, то оступился на кухне, упал и сломал руку. Спустя короткое время в результате падений он сломал скуловую кость и плечо. Однако и на сей раз благодаря поддержке жены Майкл Джей сумел поправиться и вернуть свой «неизлечимый оптимизм».

После решения оставить актерство Фокс сосредоточился на написании книг и благотворительной деятельности. Сегодня он считает себя абсолютно счастливым человеком, ведь в 1991 году врачи прогнозировали ему лишь 10 лет относительно нормальной жизни, однако прошло уже 32 года, а он все так же искрометно шутит и относится к себе иронично.

«Самое потрясающее в моей болезни — то, что она полностью излечила меня от тщеславия и гордыни. Я больше не волнуюсь о том, как я выгляжу, потому что изменить это в буквальном смысле слова не в моих силах».