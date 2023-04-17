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Умер советский актер Игорь Таран

Скончался Игорь Таран, советский и молдавский актер театра, кино и ТВ. Зритель может помнить Игоря Васильевича по российско-американскому триллеру "Изгнанник" и российско-украинскому "Пляжу", где артист сыграл Эдуарда Сергеевича, директора причала.

Умер советский актер Игорь Таран
© Российская Газета

Таран родился в 1947 году. Окончил Кишиневский институт искусств имени Музическу. С 1969 года - актер Тираспольского государственного русского театра, в 1986-1988-м служил в Гродненском драмтеатре. Был членом совета Театрального союза Молдовы с 1972 года, заслуженный артист Молдавской ССР, народный артист Молдовы.

В числе его театральных работ - Альмавива в "Женитьбе Фигаро", Оргон в "Тартюфе", Мольер в "Кабале святош".

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