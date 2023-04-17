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3 часа назад

Актриса Эмма Уотсон заявила, что отошла от прошлой жизни в 33 года

Газета.Ru

Актриса Эмма Уотсон написала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) пост в честь 33-летия и рассказала о том, как изменилась ее жизнь. Об этом пишет The Independent.

Эмма Уотсон заявила, что отошла от прошлой жизни в 33 года
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Я отошла от своей жизни и научилась плохо кататься на серфинге, покаталась на лошадях (это прошло лучше), прошла много курсов терапии», — написала она.

Актриса также рассказала, что она «попрощалась» с бабушкой и дедушкой, снялась в возвращении «Гарри Поттера» и взяла себе собаку Софию, которую нашла в Мексике.

«Я отрезала ноготь на большом пальце, пытаясь приготовить себе еду, и потом несколько месяцев могла делать все только одной рукой. Я чувствовала себя очень грустной и очень злилась на многие вещи. Я больше узнала о любви и о том, как быть женщиной. Мне потребовалось три года, но я наконец-то поняла, что такое ежедневная практика, и могу придерживаться ее более нескольких дней подряд», — поделилась Эмма Уотсон.

К посту она приложила фотографии из кампании Prada Beauty, сделанные год назад в ее день рождения.

Ранее «Газета.Ru» сообщила, что модель plus-size Эшли Грэм снялась в рекламе купальников.

Актеры,Эмма Уотсон,Гарри Поттер,
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