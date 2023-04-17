Эмма Уотсон заявила, что отошла от прошлой жизни в 33 года

«Я отрезала ноготь на большом пальце, пытаясь приготовить себе еду, и потом несколько месяцев могла делать все только одной рукой. Я чувствовала себя очень грустной и очень злилась на многие вещи. Я больше узнала о любви и о том, как быть женщиной. Мне потребовалось три года, но я наконец-то поняла, что такое ежедневная практика, и могу придерживаться ее более нескольких дней подряд», — поделилась Эмма Уотсон.