Муцениеце впервые сыграет мать подростка в сериале Жукова

Актриса Агата Муцениеце впервые примерит на себя роль экранной матери подростка. Как сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе СТС, она сыграет мать главной героини Маши в многосерийной музыкальной драме «Плакса» лидера группы «Руки вверх!» Сергея Жукова.

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Экранной дочерью Муцениеце станет дочь певца Ника Жукова, а мужем — Роман Маякин. По сюжету отец Маши остается без работы, поэтому семья переезжает к бабушке (Ирина Розанова) в небольшой городок Новоморск. После элитной гимназии на Рублевке главной героине непросто смириться с бытом провинциальной школы и местными порядками. Новые одноклассники во главе с лидером школы и певицей Крис (Диана Енакаева) не в восторге от новенькой и травят девочку. Маша собирает музыкальную группу «Плакса».

Съемки сериала стартовали в Москве, а позже группа переедет в Сочи, где будут сниматься главные натурные сцены. В кадр попадут местные кофейни, набережная, дворы, живописные парки, пансионаты и больница.