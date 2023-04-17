$81.50-0.1790.16+0.16

Агата Муцениеце впервые сыграет мать подростка в сериале Сергея Жукова

Актриса Агата Муцениеце впервые примерит на себя роль экранной матери подростка. Как сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе СТС, она сыграет мать главной героини Маши в многосерийной музыкальной драме «Плакса» лидера группы «Руки вверх!» Сергея Жукова.

Муцениеце впервые сыграет мать подростка в сериале Жукова
© Газета.Ru

Экранной дочерью Муцениеце станет дочь певца Ника Жукова, а мужем — Роман Маякин. По сюжету отец Маши остается без работы, поэтому семья переезжает к бабушке (Ирина Розанова) в небольшой городок Новоморск. После элитной гимназии на Рублевке главной героине непросто смириться с бытом провинциальной школы и местными порядками. Новые одноклассники во главе с лидером школы и певицей Крис (Диана Енакаева) не в восторге от новенькой и травят девочку. Маша собирает музыкальную группу «Плакса».

Съемки сериала стартовали в Москве, а позже группа переедет в Сочи, где будут сниматься главные натурные сцены. В кадр попадут местные кофейни, набережная, дворы, живописные парки, пансионаты и больница.

Ранее стало известно, что Ваня Дмитриенко и дочь Сергея Жукова снимутся в музыкальном сериале лидера «Руки вверх!».

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий