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Сломавший 30 костей звезда «Мстителей» вернулся в больницу

Попавший под снегоуборочную машину и переломавший 30 костей голливудский актер, двукратный номинант на премию «Оскар» Джереми Реннер вернулся в больницу, чтобы навестить медперсонал, который спас ему жизнь. Об этом сообщает Deadline.

Сломавший 30 костей звезда «Мстителей» вернулся в больницу
© Lenta.ru

Актер, исполнивший роль Соколиного Глаза, поделился в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) серией фотографий с медицинским персоналом Renown Regional Medical Center в Рино, штат Невада.

«Я должен снова посетить удивительную группу людей, которые спасли мне жизнь», — подписал он кадры, на которых позирует вместе с медицинскими работниками.

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