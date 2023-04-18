Комик Чебатков сыграет одного из злодеев в фильме о майоре Громе

Одного из злодеев в фильме "Майор Гром: игра" - продолжении первой полнометражной экранизации комикса от издательства Bubble, картины "Майор Гром: Чумной доктор" - сыграет стендап-комик Евгений Чебатков. В пресс-службе онлайн-кинотеатра "Кинопоиск" сообщили во вторник, что Чебатков также работал над сценарием фильма.
"В Санкт-Петербурге продолжаются съемки продолжения франшизы "Майор Гром". Команда Bubble Studios и "Плюс студии" завершила производственный блок с экшн-сценой, в которой Игорь Гром с напарником Димой Дубиным противостоят толпе заключенных во главе с местным авторитетом. Тюремного главаря в этой сцене сыграл стендап-комик Евгений Чебатков", - говорится в сообщении.
Роль одного из бандитов, который встретится на пути полицейского Игоря Грома, стала дебютом Чебаткова в кино. Для съемок в фильме комику пришлось побриться налысо. Зрители увидят Чебаткова в пластическом гриме, с золотыми зубами и татуировками на лице. Кроме того, он принял участие в работе над сценарием проекта. Вместе со сценаристами Артемом Габреляновым, Николаем Шишкиным и Екатериной Краснер Чебатков занимался диалогами фильма "Майор Гром: игра".
Режиссером картины "Майор Гром: игра" будет Олег Трофим, работавший как над фильмом "Майор Гром: Чумной доктор", так и над его приквелом "Гром: Трудное детство". Главные роли в продолжении исполнят Тихон Жизневский, Александр Сетейкин, Любовь Аксёнова и Алексей Маклаков. Ранее сообщалось, что премьера третьего фильма запланирована на 2024 год.
Сценарий первого фильма "Майор Гром: Чумной доктор" создан по мотивам оригинального комикса издательства Bubble. В центре сюжета оказывается майор полиции Игорь Гром, который работает в Санкт-Петербурге. Выдающиеся способности делают его идеальным полицейским, пока однажды на его пути не встает человек в маске Чумного доктора. Картина вышла в кино весной 2021 года, в том же году она заняла 20-ю строчку в рейтинге самых просматриваемых на стриминговом сервисе Netflix. В 2023 году в онлайн-кинотеатре "Кинопоиск" вышел приквел "Гром: трудное детство", рассказывающий о событиях за 20 лет до встречи с Чумным доктором, схватке с боссом криминального мира Анубисом и Константине Громе, воспитавшем будущего героя.