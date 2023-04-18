Комик Чебатков сыграет одного из злодеев в фильме о майоре Громе

Одного из злодеев в фильме "Майор Гром: игра" - продолжении первой полнометражной экранизации комикса от издательства Bubble, картины "Майор Гром: Чумной доктор" - сыграет стендап-комик Евгений Чебатков. В пресс-службе онлайн-кинотеатра "Кинопоиск" сообщили во вторник, что Чебатков также работал над сценарием фильма.

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"В Санкт-Петербурге продолжаются съемки продолжения франшизы "Майор Гром". Команда Bubble Studios и "Плюс студии" завершила производственный блок с экшн-сценой, в которой Игорь Гром с напарником Димой Дубиным противостоят толпе заключенных во главе с местным авторитетом. Тюремного главаря в этой сцене сыграл стендап-комик Евгений Чебатков", - говорится в сообщении.

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Роль одного из бандитов, который встретится на пути полицейского Игоря Грома, стала дебютом Чебаткова в кино. Для съемок в фильме комику пришлось побриться налысо. Зрители увидят Чебаткова в пластическом гриме, с золотыми зубами и татуировками на лице. Кроме того, он принял участие в работе над сценарием проекта. Вместе со сценаристами Артемом Габреляновым, Николаем Шишкиным и Екатериной Краснер Чебатков занимался диалогами фильма "Майор Гром: игра".

Режиссером картины "Майор Гром: игра" будет Олег Трофим, работавший как над фильмом "Майор Гром: Чумной доктор", так и над его приквелом "Гром: Трудное детство". Главные роли в продолжении исполнят Тихон Жизневский, Александр Сетейкин, Любовь Аксёнова и Алексей Маклаков. Ранее сообщалось, что премьера третьего фильма запланирована на 2024 год.