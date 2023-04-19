83-летнего Абрахама уволили из ситкома за сексуальные домогательства

83-летнего лауреата "Оскара" уволили из молодежного ситкома за сексуальные домогательства
Американского актера кино и ТВ, лауреата премии "Оскар" Ф. Мэррэя Абрахама уволили из сериала "Мистический квест". Напомним: это развязная молодежная комедия о буднях компании, занимающейся разработкой видеоигр.
Как стало известно Rolling Stone, артист покинул проект после того, как в отношении него были поданы "как минимум две" жалобы. Почтенного старца обвинили в сексуальных домогательствах.
Отмечено: про неожиданное увольнение артиста стало известно еще год назад, но тогда пояснений к ситуации на студии не дали. Подчеркнув, что они "кадровые вопросы не комментируют". Сам Абрахам также предпочел отмалчиваться.
Со слов источника журнала, после первого инцидента артисту настоятельно предложили "держаться подальше" от некоторых актрис шоу, а когда он не внял - уволили.