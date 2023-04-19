83-летнего Абрахама уволили из ситкома за сексуальные домогательства

Американского актера кино и ТВ, лауреата премии "Оскар" Ф. Мэррэя Абрахама уволили из сериала "Мистический квест". Напомним: это развязная молодежная комедия о буднях компании, занимающейся разработкой видеоигр.

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Как стало известно Rolling Stone, артист покинул проект после того, как в отношении него были поданы "как минимум две" жалобы. Почтенного старца обвинили в сексуальных домогательствах.

Отмечено: про неожиданное увольнение артиста стало известно еще год назад, но тогда пояснений к ситуации на студии не дали. Подчеркнув, что они "кадровые вопросы не комментируют". Сам Абрахам также предпочел отмалчиваться.