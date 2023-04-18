Стала известна причина смерти актера Юрия Ашихмина

Причиной смерти российского актера кино и ТВ Юрия Ашихмина, скончавшегося 13 апреля в больнице, стал рак.

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Об этом сообщает ФАН со ссылкой на свой источник. Уточняется, что артист долгое время боролся с онкологическим недугом.