Стала известна причина смерти актера Юрия Ашихмина

Причиной смерти российского актера кино и ТВ Юрия Ашихмина, скончавшегося 13 апреля в больнице, стал рак.
Об этом сообщает ФАН со ссылкой на свой источник. Уточняется, что артист долгое время боролся с онкологическим недугом.
Юрий Ашихмин родился 30 августа 1962 года. Окончил актерские курсы Алексея Германа. На экранах дебютировал в 1993-м. Всего на счету артиста два десятка проектов: "Русская симфония", "Цирк сгорел, клоуны разбежались", "Хрусталев, машину!", "Обитаемый остров" и "Трудно быть богом" в версии Германа.