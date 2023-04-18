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1 час назад

Стала известна причина смерти актера из "Трудно быть богом" и "Обитаемого острова" Юрия Ашихмина

Российская Газета

Причиной смерти российского актера кино и ТВ Юрия Ашихмина, скончавшегося 13 апреля в больнице, стал рак.

Стала известна причина смерти актера Юрия Ашихмина
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Об этом сообщает ФАН со ссылкой на свой источник. Уточняется, что артист долгое время боролся с онкологическим недугом.

Юрий Ашихмин родился 30 августа 1962 года. Окончил актерские курсы Алексея Германа. На экранах дебютировал в 1993-м. Всего на счету артиста два десятка проектов: "Русская симфония", "Цирк сгорел, клоуны разбежались", "Хрусталев, машину!", "Обитаемый остров" и "Трудно быть богом" в версии Германа.

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