Как живет единственная дочь Георгия Вицина

18 апреля талантливый и всеми любимый актёр Георгий Вицин праздновал бы день рождения. Он родился в далёком 1917 году и прожил яркую длинную жизнь. Скончался герой многочисленных советских фильмов 22 октября 2001 года.

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Журналисты «КП» выяснили, как живёт единственная дочь Георгия Вицина. Наталья после смерти отца стала затворницей. Она не пошла по его стопам, жила в США с мужем-дипломатом. Женщина стала художником, окончив Московский художественный институт имени Сурикова.

Друзья семьи рассказывают, что дочь Вицина рисовала афиши к премьерам фильмов, в том числе и к лентам Никиты Михалкова.

После развода с мужем Наталья Вицина приехала в Россию, она замужем за художником. Пара живёт в небольшой студии в столице. При этом дочь получила от Георгия Вицина 3-комнатную квартиру.

Сейчас говорят, что Вицин умер в нищете, но это полный бред. Он получал президентскую пенсию. Да и нищий человек не мог бы себе позволить каждый день помогать бездомным собакам. Он тратил свои деньги на животных и голубей, покупал им еду, - рассказал директор «Музея трех актеров» Владимир Цукерман.

Возмущалась Наталья и тому, что журналисты писали, что после смерти Вицина его наследие выкидывали на помойку. Журналисты подкупили рабочего, который делал ремонт, и тот выкатил пианино на лестничную площадку.

Сейчас дочь актёра ушла в подполье, стала затворницей. До неё никто не может дозвониться. Сама же она звонит «раз в 10 лет». При этом Цукерман отметил, что дочь Вицина может позвонить в 4 часа утра и устроить скандал из-за публикации в СМИ про её отца.

Детей у дочери Георгия Вицина нет.