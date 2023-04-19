Как живет единственная дочь Георгия Вицина
18 апреля талантливый и всеми любимый актёр Георгий Вицин праздновал бы день рождения. Он родился в далёком 1917 году и прожил яркую длинную жизнь. Скончался герой многочисленных советских фильмов 22 октября 2001 года.
Журналисты «КП» выяснили, как живёт единственная дочь Георгия Вицина. Наталья после смерти отца стала затворницей. Она не пошла по его стопам, жила в США с мужем-дипломатом. Женщина стала художником, окончив Московский художественный институт имени Сурикова.
Друзья семьи рассказывают, что дочь Вицина рисовала афиши к премьерам фильмов, в том числе и к лентам Никиты Михалкова.
После развода с мужем Наталья Вицина приехала в Россию, она замужем за художником. Пара живёт в небольшой студии в столице. При этом дочь получила от Георгия Вицина 3-комнатную квартиру.
Сейчас говорят, что Вицин умер в нищете, но это полный бред. Он получал президентскую пенсию. Да и нищий человек не мог бы себе позволить каждый день помогать бездомным собакам. Он тратил свои деньги на животных и голубей, покупал им еду, - рассказал директор «Музея трех актеров» Владимир Цукерман.
Возмущалась Наталья и тому, что журналисты писали, что после смерти Вицина его наследие выкидывали на помойку. Журналисты подкупили рабочего, который делал ремонт, и тот выкатил пианино на лестничную площадку.
Сейчас дочь актёра ушла в подполье, стала затворницей. До неё никто не может дозвониться. Сама же она звонит «раз в 10 лет». При этом Цукерман отметил, что дочь Вицина может позвонить в 4 часа утра и устроить скандал из-за публикации в СМИ про её отца.
Детей у дочери Георгия Вицина нет.
Недавно до Натальи дозвонилась поклонница актёра и предложила отправить мёд, но ей ответили: «Наталья Вицина в этой квартире не живёт».