Звезда «Не родись красивой» сильно изменилась

Роль в сериале «Не родись красивой» 16+ принесла огромную популярность Нелли Уваровой, после чего многие поклонники стали следить, как развивается карьера актрисы.

Фото: FBM.ru FBM.ru

В 2005 году зрители познакомились с Катей Пушкарёвой, которую сыграла Нелли Уварова. «Не родись красивой» можно назвать российской адаптацией колумбийской теленовеллы «Дурнушка Бетти» 16+, как сообщает «ГЛАС.RU». Данный сериал стал очень популярным в России и практически сразу приобрёл огромное количество зрителей и поклонников. Не удивительно, что даже после завершения сериала к актёрам осталось пристальное внимание фанатов.

Нужно отметить, что позже Нелли Уварова снялась в сериале «Атлантида» 16+, но потом у неё началась череда второстепенных ролей и актриса решила акцентировать свою работу на театре. Недавно, правда, звезда снялась в сериале «Содержанки» 16+, который также стал популярным в России.