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1 час назад

Звезда «Не родись красивой» Нелли Уварова сильно изменилась

FBM.ru

Роль в сериале «Не родись красивой» 16+ принесла огромную популярность Нелли Уваровой, после чего многие поклонники стали следить, как развивается карьера актрисы.

Звезда «Не родись красивой» сильно изменилась
Фото: FBM.ruFBM.ru

В 2005 году зрители познакомились с Катей Пушкарёвой, которую сыграла Нелли Уварова. «Не родись красивой» можно назвать российской адаптацией колумбийской теленовеллы «Дурнушка Бетти» 16+, как сообщает «ГЛАС.RU». Данный сериал стал очень популярным в России и практически сразу приобрёл огромное количество зрителей и поклонников. Не удивительно, что даже после завершения сериала к актёрам осталось пристальное внимание фанатов.

Нужно отметить, что позже Нелли Уварова снялась в сериале «Атлантида» 16+, но потом у неё началась череда второстепенных ролей и актриса решила акцентировать свою работу на театре. Недавно, правда, звезда снялась в сериале «Содержанки» 16+, который также стал популярным в России.

Актриса редко появляется на светских вечеринках, но недавно в Сети появились снимки, на которых актриса запечатлена на одном из праздничных мероприятий. Как отметили пользователи социальных сетей, звезда культового сериала сильно изменилась и это пошло ей только на пользу, ведь она стала невероятно эффектной.

Актеры,Содержанки,Атлантида,Нелли Уварова,
18+
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