Звезда "Соседей" внезапно умерла в 58 лет

Актриса кино и ТВ Максин Коран Клибингэйтис скончалась 17 апреля в возрасте 58 лет в Мельбурне. Об этом сообщают СМИ Австралии, охарактеризовав уход женщины как "внезапный".

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Максин родилась 17 мая 1964 года в Балларате, на экранах дебютировала в начале 80-х и успела сняться в нескольких десятках проектов - Чико из "Специального отряда", "Летающие доктора", "Домой и в путь", "Маршалл Лоу", "Блу хиллеры".