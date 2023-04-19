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1 час назад

Звезда "Соседей" Максин Клибингэйтис внезапно умерла в 58 лет

Российская Газета

Актриса кино и ТВ Максин Коран Клибингэйтис скончалась 17 апреля в возрасте 58 лет в Мельбурне. Об этом сообщают СМИ Австралии, охарактеризовав уход женщины как "внезапный".

Звезда "Соседей" внезапно умерла в 58 лет
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Максин родилась 17 мая 1964 года в Балларате, на экранах дебютировала в начале 80-х и успела сняться в нескольких десятках проектов - Чико из "Специального отряда", "Летающие доктора", "Домой и в путь", "Маршалл Лоу", "Блу хиллеры".

Самые известные образы актрисы - Терри из "Соседей", Бобби из "Узниц" и "безумная панкушка с диабетом" Фрэнк из драмы "Лунный свет и магия". За последнюю роль Максин в 2007-м получила премию MUFF в номинации "Лучшая женская роль второго плана".

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