Звезда "Соседей" внезапно умерла в 58 лет

Актриса кино и ТВ Максин Коран Клибингэйтис скончалась 17 апреля в возрасте 58 лет в Мельбурне. Об этом сообщают СМИ Австралии, охарактеризовав уход женщины как "внезапный".
Максин родилась 17 мая 1964 года в Балларате, на экранах дебютировала в начале 80-х и успела сняться в нескольких десятках проектов - Чико из "Специального отряда", "Летающие доктора", "Домой и в путь", "Маршалл Лоу", "Блу хиллеры".
Самые известные образы актрисы - Терри из "Соседей", Бобби из "Узниц" и "безумная панкушка с диабетом" Фрэнк из драмы "Лунный свет и магия". За последнюю роль Максин в 2007-м получила премию MUFF в номинации "Лучшая женская роль второго плана".