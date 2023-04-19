Берри и Джоли снимутся в новом боевике Warner Bros

Американские актрисы Холли Берри и Анджелина Джоли примут участие в съемках нового фильма киностудии Warner Bros. — боевика, получившего название Maude v Maude.
Как сообщает Deadline, какие либо подробности сюжета будущей картины пока не раскрываются. Ожидается, что актрисы могут сыграть в фильме каких-то наемниц или агентов.
Издание уточнило, что по духу картина будет напоминать шпионские боевики про Джеймса Бонда и Джейсона Борна. Режиссером фильма выступит автор «Воздушного боя» Розанна Лян.
Примечательно, что новый фильм Warner Bros. — это первая картина, в которой Джоли и Берри могут появиться в одном кадре. Для актрис это станет первым опытом совместной работы.