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1 час назад

Холли Берри и Анджелина Джоли снимутся в новом боевике Warner Bros

Слово и Делоиещё 4

Американские актрисы Холли Берри и Анджелина Джоли примут участие в съемках нового фильма киностудии Warner Bros. — боевика, получившего название Maude v Maude.

Берри и Джоли снимутся в новом боевике Warner Bros
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Как сообщает Deadline, какие либо подробности сюжета будущей картины пока не раскрываются. Ожидается, что актрисы могут сыграть в фильме каких-то наемниц или агентов.

Издание уточнило, что по духу картина будет напоминать шпионские боевики про Джеймса Бонда и Джейсона Борна. Режиссером фильма выступит автор «Воздушного боя» Розанна Лян.

Примечательно, что новый фильм Warner Bros. — это первая картина, в которой Джоли и Берри могут появиться в одном кадре. Для актрис это станет первым опытом совместной работы.

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