Звезда индийского кино Аллу Рамеш скончался в 52 года
Индийский актер Аллу Рамеш скончался в возрасте 52 лет. Об этом сообщает Times of India.
Уточняется, что причиной смерти стала остановка сердца.
"С первого дня вы поддерживали меня. И ваш голос все еще звучит в моей голове. Не в силах поверить в то, что вас больше нет", — прокомментировал его смерть режиссер Рави Ананд.
У актера остались двое сыновей и жена, пишет TI.
Карьера Аллу Рамеша началась в театре, в кино он дебютировал в фильме «Chirujallu». Всего он успел сняться почти в 50 кинолентах. Фанаты актера отмечали его прибрежный акцент, юмор, исключительные профессиональные навыки.