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Звезда индийского кино Аллу Рамеш скончался в 52 года

Индийский актер Аллу Рамеш скончался в возрасте 52 лет. Об этом сообщает Times of India.

Звезда индийского кино Аллу Рамеш скончался
© Вечерняя Москва

Уточняется, что причиной смерти стала остановка сердца.

"С первого дня вы поддерживали меня. И ваш голос все еще звучит в моей голове. Не в силах поверить в то, что вас больше нет", — прокомментировал его смерть режиссер Рави Ананд.

У актера остались двое сыновей и жена, пишет TI.

Карьера Аллу Рамеша началась в театре, в кино он дебютировал в фильме «Chirujallu». Всего он успел сняться почти в 50 кинолентах. Фанаты актера отмечали его прибрежный акцент, юмор, исключительные профессиональные навыки.

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