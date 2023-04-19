Яковлева рассказала, как ее разыгрывал коллега Баталов

19 апреля 1957 года появился на свет актер театра и кино, заслуженный артист России Сергей Баталов. В беседе с ФАН о крепкой дружбе с именинником рассказала актриса, заслуженная артистка РФ Марина Яковлева. Она отметила, что с этим артистом ее связывают давние товарищеские отношения еще со времен студенчества.
«Мы учились на одном потоке в ГИТИСе, поэтому уже старые знакомые, на протяжении всей карьеры идем, пересекаясь на разных проектах. Понимаете, мы дружбаны, как с детства, игравшие в одной песочнице. <...> Он такой весельчак, большой шутник. Все время разыгрывает меня, и все равно каждый раз веришь ему. Только потом оказывается, что он все наврал, разыграл. Никак к этому не привыкнешь. Он эдакий барон Мюнхгаузен», — рассказала Яковлева.
Также она поделилась своими поздравлениями в адрес коллеги, пожелав ему здоровья, неиссякаемой энергии и семейного благополучия.
Ранее актер Сергей Бурунов выступил с собственным DJ-сетом на вечеринке «День рождения DJ Грува». Мероприятие прошло в одном из московских клубов 15 апреля.