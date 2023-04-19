Яковлева рассказала, как ее разыгрывал коллега Баталов

«Мы учились на одном потоке в ГИТИСе, поэтому уже старые знакомые, на протяжении всей карьеры идем, пересекаясь на разных проектах. Понимаете, мы дружбаны, как с детства, игравшие в одной песочнице. <...> Он такой весельчак, большой шутник. Все время разыгрывает меня, и все равно каждый раз веришь ему. Только потом оказывается, что он все наврал, разыграл. Никак к этому не привыкнешь. Он эдакий барон Мюнхгаузен», — рассказала Яковлева.