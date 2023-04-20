«Зачем мы женимся?»: как сложилась жизнь Ларисы Голубкиной

21 апреля после полуночи и 22 апреля в 6:25 смотрите на телеканале «МИР» знаменитый водевиль Эльдара Рязанова о бесстрашной девушке «Гусарская баллада» с Ларисой Голубкиной в главной роли. О том, почему ее родители были против актерской карьеры и как развивались ее отношения с Андреем Мироновым – читайте в нашем материале.

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Родители были против профессии актрисы

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Лариса Голубкина родилась 9 марта 1940 года, всего за год до начала войны, в Москве. Ее отец Иван Павлович Голубкин был биологом, однако в 1941 году ушел на фронт. Позже он был тяжело ранен и вернулся к семье. Впоследствии он освоил новую для себя профессию преподавателя и работал в военном вузе. Мама – Клавдия Михайловна Голубкина – в юности работала закройщицей в ателье, однако после рождения дочки по настоянию мужа посвятила себя семье.

Вокальная и артистическая одаренность Ларисы Голубкиной проявилась очень рано: она стала петь еще до школы. Родители этому отчасти потакали. Они наряжали ее в красивые платья, ставили на стул и устраивали домашние концерты.

Аплодисменты и похвалы сделали свое дело: юная Лариса Голубкина стала учиться у педагога по вокалу, и в школьные годы всегда выступала на школьных концертах. После окончания восьмого класса она поступила на дирижерско-хоровое отделение Московского музыкального педагогического училища, которое окончила в 1959 году. Педагоги училища сразу заметили, что девушка обладает врожденным слухом, неплохим голосом и выраженным артистическим дарованием.

После окончания училища перед Ларисой Голубкиной встал трудный выбор. Дело в том, что ее страстное желание стать актрисой встретило непонимание и сопротивление родителей.

Отец девушки, будучи человеком авторитарным, воспитывал ее в строгости. Он считал, что дочь должна получить серьезную профессию: стать химиком, физиком или биологом.

Лариса для отвода глаз даже немного походила на вечерние подготовительные курсы биофака МГУ. Но все же тайком от отца подала документы не только на биофак, но и на факультет музыкальной комедии в ГИТИС. Только успешно сдав экзамены в оба вуза, она заявила родителям, что приняла решение выбрать учебу в ГИТИСе.

«Гусарская баллада»: и на коне скакать, и вальс-бостон танцевать

Ларисе Голубкиной крупно повезло: вокал в вузе преподавала сама Мария Максакова – звезда мирового уровня, знаменитая прима Большого театра, народная артистка СССР, бабушка и полная тезка современной оперной дивы Марии Максаковой. Сперва Голубкина предполагала что в будущем станет актрисой оперетты, поэтому начала разучивать партии из классических опереточных спектаклей. Однако, окончив первый курс, она поняла, что хочет быть драматической актрисой и перешла в класс, которым руководил актер и режиссер Алексей Попов.

Когда в 1964 году Голубкина окончила институт, именно Попов пригласил ее в Центральный академический театр Советской Армии, в котором он работал главным режиссером. С тех пор судьба актрисы оказалась на многие десятилетия прочно связанной с этим театром.

Кинодебют Голубкиной состоялся еще раньше, чем она окончила ГИТИС. На третьем курсе она снялась в поистине звездной роли, которая сразу сделала ее популярной и знаменитой. Это была главная роль в музыкальной комедии Эльдара Рязанова «Гусарская баллада». На пробах она обошла таких знаменитых актрис, также претендовавших на эту роль, как Людмила Гурченко, Светлана Немоляева и Алиса Фрейндлих.

Выбор режиссера был не случайным: Лариса Голубкина с блеском справилась с тем, что никак не удавалось нескольким десяткам других актрис, которые пробовались на роль Шурочки Азаровой. Она с легкостью перевоплощалась из женского образа в мужской и наоборот, научилась мужской походке и порывистой манере двигаться, верховой езде, военной выправке. Это удивительно, но в мужском образе ее героиня Шурочка Азарова выглядит даже более органично, чем в женском.

Хотя, конечно, юной актрисе пришлось трудно: ради этой роли она научилась не только скакать на коне, но и фехтовать, и даже танцевать старинные танцы. Режиссер был в восторге от Голубкиной. «У нее была абсолютно мальчуковая фигура! – вспоминал много позже режиссер. – У нее не было ни здесь ничего, ни здесь ничего. Но самое главное – она была очень смела, отважна, очень многие трюки делала сама! Она родилась для того, чтобы сыграть в этой картине, я в этом абсолютно убежден!»

Композитор Тихон Хренников, который написал музыку к «Гусарской балладе», специально для Голубкиной создал песню «Давным давно», ставшую настоящим шлягером шестидесятых. После выхода на экран этот фильм оказался самым кассовым фильмом года. А за актрисой табуном ходили ходить девицы-поклонницы, поскольку образ юного корнета Азарова пленил всех!

Царица, Ева, медсестра Зоя: роли в кино и в театре

К сожалению, последующие роли в кино не стали столь же яркими, хотя Голубкина и была успешной характерной актрисой. После роли второго плана в кинофильме «День счастья» она снялась в еще одном фильме Рязанова: сыграла заведующую столовой в сатирической картине «Дайте жалобную книгу».

Затем последовали роли в кинофильмах «Как вас теперь называть?» и «Сказка о царе Салтане». В 1968 году начинается многолетняя работа над киноэпопеей «Освобождение», в которой Голубкина воплотила романтический образ медсестры Зои. После этого у нее наступил большой перерыв в съемках, и новый проект, в котором она снялась вместе со своим мужем Андреем Мироновым – фильм «Трое в лодке, не считая собаки». После этого фильма, который вышел на экраны в 1979 году, она снималась мало, делая выбор в пользу театра и вокальных проектов. Конечно, предложения были, и время от времени она их все же принимала, но всегда помнила слова своего отца: «выбирать нужно только те роли, которые считаешь достойными воплощения на экране».

Весьма успешно складывалась ее творческая жизнь в театре Советской Армии. Много лет она с блеском исполняла главную роль в мюзикле «Давным-давно» Александра Гладкова, который был поставлен по тому же произведению, что и фильм «Гусарская баллада». Она играла также лирических героинь классического репертуара. Ее первой театральной ролью стала Ева в музыкальной комедии «Солдат и Ева», затем последовала роль Леди Макдуф в драме Уильяма Шекспира «Макбет», Гвен в спектакле по пьесе Сомерсета Моэма «Боже, храни короля». Она играла также Аполлинарию Панфиловну в спектакле «Сердце не камень» и Шаблову в спектакле «Поздняя любовь» по произведениям Александра Островского и десятки других ролей.

Большим успехом актрисы стала роль Марты в «Комической фантазии о жизни и смерти знаменитого барона Карла Фридриха фон Мюнхгаузена». А в в спектакле «Последний пылко влюбленный» она сыграла сразу три разные роли – Элейн, Бобби и Жаннет.

Параллельно со съемками и работой в театре Голубкина с 1960-х годов стала выступать на эстраде. Она исполняла песни из репертуара Клавдии Шульженко, классические русские романсы и песни советских композиторов. С 1977 по 1987 годы она вместе со своим мужем Андреем Мироновым много гастролировала по СССР. Вокальное мастерство Голубкиной особенно ярко раскрылось в романсовом репертуаре. Позже она приняла участие в масштабном музыкальном проекте «Поют звезды театра и кино» и даже записала собственный компакт-диск. С 2007 года Голубкина вошла в состав жюри Международного фестиваля актерской песни имени Андрея Миронова.

Любовь всей жизни

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Андрей Миронов был вторым мужем Голубкиной, но она всегда считала его главным мужчиной всей своей жизни. Познакомились они еще в студенческие годы, за 14 лет до того, как стали жить вместе. Это произошло в 1963 году на дне рождения Натальи Фатеевой, с которой у Миронова в то время еще продолжался затухающий роман.

«И вот удивительно, он переключился на меня, – рассказывала позже в своих воспоминаниях Голубкина. – Нельзя сказать, чтобы родилась какая-то безумная любовь, любил он Наташу, но отношения с ней зашли в тупик, все казалось безнадежным, а я тоже была очень известной артисткой в тот момент, по популярности не хуже Наташи Фатеевой. Роман выходил у нас смешной. Он тут же решил на мне жениться, немедленно! И в первый раз сделал предложение, когда я училась на последнем курсе. Ему было 22 года, а мне – 23. Я его на год старше. Андрей дарил мне корзины цветов. Он мне делал предложение четыре раза на протяжении десяти лет. А я говорила: «Нет!». Потому что не хотела замуж. Я ему говорила: «Зачем мы женимся? Я тебя не люблю, и ты меня не любишь». Он говорил: «Потом полюбим. Вот поженимся и полюбим». Тогда, в 1963 году, этот брак не состоялся. Но он добился своего. Я вышла за Андрюшу, когда мне было уже за тридцать, но я считаю, что это мой первый брак. Все, что происходило до этого, – просто несерьезно». Поженились они в 1977 году, и прожили вместе до 1987-го, до дня смерти Андрея Миронова.

Для ее дочери Марии Голубкиной, родившейся в гражданском браке со сценаристом Николаем Щербинским, Миронов стал приемным отцом, причем до подросткового возраста девочка считала его своим родным папой. А когда узнала правду, то это ничего не изменило в их отношениях: он воспитал ее и был тем единственным отцом, которого она знала. После смерти Андрея Миронова Лариса Голубкина больше так и не вышла замуж.