Асмус заявила, что ее "тошнит" от кокетничающих с продюсерами актрис

Актриса Кристина Асмус в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) призналась, что многие годы была убеждена, что достигла успехи без поддержки других людей.
«Да, за руку меня в кино никто не приводил, за роли не платил и спать с кем-либо без любви надобности не было. Меня тошнит от актрис, которые кокетничают с продюсерами на мероприятии и пишут режиссерам, какой невероятный их последний фильм, хотя даже не видели его», — заявила артистка. Асмус отметила, что отпраздновала 35-летие с людьми, которые ее вдохновляют и дают «жизненную энергию».
Звезда призналась, что пригласила на день рождения только по-настоящему близких людей и не стала руководствоваться принципом «с этими надо поддерживать связь». Она поблагодарила всех гостей и призналась, что не сделала ни одного снимка во время празднования юбилея. «Как-то не до этого было совсем», — написала Асмус в личном блоге.
С 2013 по 2020 год Кристина Асмус была замужем за юмористом Гариком Харламовым. В 2014 году у них родилась дочь Анастасия. После развода с юмористом Кристина Асмус заявила, что экс-супруг запретил ей и дочери съезжать из дома. Звезда «Интернов» вместе с 9-летней Настей поселилась на одном из этажей.