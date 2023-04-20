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Кристина Асмус заявила, что ее "тошнит" от кокетничающих с продюсерами актрис

Актриса Кристина Асмус в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) призналась, что многие годы была убеждена, что достигла успехи без поддержки других людей.

Асмус заявила, что ее "тошнит" от кокетничающих с продюсерами актрис
© Газета.Ru

«Да, за руку меня в кино никто не приводил, за роли не платил и спать с кем-либо без любви надобности не было. Меня тошнит от актрис, которые кокетничают с продюсерами на мероприятии и пишут режиссерам, какой невероятный их последний фильм, хотя даже не видели его», — заявила артистка. Асмус отметила, что отпраздновала 35-летие с людьми, которые ее вдохновляют и дают «жизненную энергию».

Звезда призналась, что пригласила на день рождения только по-настоящему близких людей и не стала руководствоваться принципом «с этими надо поддерживать связь». Она поблагодарила всех гостей и призналась, что не сделала ни одного снимка во время празднования юбилея. «Как-то не до этого было совсем», — написала Асмус в личном блоге.

С 2013 по 2020 год Кристина Асмус была замужем за юмористом Гариком Харламовым. В 2014 году у них родилась дочь Анастасия. После развода с юмористом Кристина Асмус заявила, что экс-супруг запретил ей и дочери съезжать из дома. Звезда «Интернов» вместе с 9-летней Настей поселилась на одном из этажей.

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