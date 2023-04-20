Асмус заявила, что ее "тошнит" от кокетничающих с продюсерами актрис

«Да, за руку меня в кино никто не приводил, за роли не платил и спать с кем-либо без любви надобности не было. Меня тошнит от актрис, которые кокетничают с продюсерами на мероприятии и пишут режиссерам, какой невероятный их последний фильм, хотя даже не видели его», — заявила артистка. Асмус отметила, что отпраздновала 35-летие с людьми, которые ее вдохновляют и дают «жизненную энергию».